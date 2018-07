Seit 70 Jahren gibt es das Seehasenfest in Friedrichshafen und seit 70 Jahren ist der Hauptdarsteller ein zotteliger Geselle, der, so sagt man, einmal im Jahr aus den Tiefen des Bodensees emporsteigt, um den Kindern der Stadt viel Freude, ein Lächeln, vor allem aber den begehrten Hasenklee und unvergessliche Tage der Freude zu schenken. Viele Schaulustige strömten am Samstagnachmittag entlang der Uferpromenade vor das Zeppelin-Museum, um ihren Seehasen (Peter Sikora) lauthals zu begrüßen.

Seehas dient als Fotomodel

„Hurra! Hurra! Der Seehas ist da!“, schallte es am Samstagnachmittag aus den Kehlen der unzähligen kleinen und großen Besucher, nachdem, begleitet von mächtigen Böllerschüssen und den majestätischen Klängen des Seehasen-Fanfarenzugs, das voll besetzte Motorschiff „Stuttgart“, gemeinsam mit der MS München und der MF Euregia, mit deutlicher Krängung durch das Türkis glitzernde Wasser in den heimatlichen Hafen schipperte, wo die vielen Schaulustigen ihrem Festmaskottchen zujubelten. Und das liebenswerte Langohr, das eine beschwerliche Reise aus dem Tiefseemöhrenfeld hinter sich hatte, hatte es nicht leicht. Bei strahlendem Sonnenschein und drückender Hitze hieß es auf dem Weg zum Rathausplatz, unendlich viele Hände zu schütteln, als Fotomotiv immer freundlich zu lachen, hier und für ein Selfie als Model herzuhalten oder so manche Zupferei an den Ohren oder am „Häs“ zu erdulden.

„Ich weiß auch nicht, wo der Seehase ist. Habt ihr ihn vielleicht gesehen?“, rief Oberbürgermeister Andreas Brand mit sorgenvoller Miene vom Rathaus-Balkon fragend zur Menge herab. „Ich glaube, der hat noch Wasser in den Ohren und kann euch nicht hören!“. „Seehas, Seehas, Seehas!“, schallte es da wie auf Kommando lautstark durch das Rund und siehe da, der Seehas war da, strahlte und freute sich, die Kinder und Eltern auf dem proppenvollen Festplatz begrüßen zu dürfen. Freilich nicht ohne das obligatorische Seehasenlied, dass ihm die ABC-Schützen voller Inbrunst und Leidenschaft klangvoll entgegen schmetterten: „Der Seehas ist da! Hurra, hurra! Du kommst vom blauen Bodensee und bringst uns heut’ den Hasenklee! Seehas bleib da! Hurra, hurra!“. – „Was für ein wunderschöner Tag. Ich freue mich, dass ich aus dem Tiefseemöhrenfeld kommen durfte, um mit euch unser 70. Seehasenfest zu feiern“, verkündete der haarige Zeitgenosse winkend vom Rathaus herab, bevor es für die Kinderschar kein Halten mehr gab: Der liebenswerte Kinderfreund hatte verkündet, dass er aus den Tiefen des Sees Hasenklee mitgebracht habe; und die Fanfarenzüge samt Spielmannszug schlossen mit satten und fröhlichen Klängen das Spektakel musikalisch ab.

Begleitet von Kanonenschüssen, viel Musik und bunten, aufsteigenden Luftballons, sagt der Seehas übrigens heute um 18 Uhr am Gondelhafen „Ade“ und taucht wieder ab in die Tiefen des blauen Bodensees, um ein Jahr lang im Tiefseemöhrenfeld zu schlummern, bis es in einem Jahr wieder heißt: „Seehas ist da! Hurra, hurra!“.