Hundestrände am Bodensee: Hier können Hund und Mensch gemeinsam schwimmen

Eine Abkühlung im Bodensee tut nicht nur Menschen gut – auch Hunde freuen sich über einen Sprung ins kühle Nass. Allerdings dürfen die Vierbeiner nicht überall in der Bodensee-Region ins Wasser.

In Langenargen zum Beispiel sind der Badestrand am Malereck und der DLRG-Strand in den Sommermonaten, von 1. Mai und 30. September, tabu. Trotzdem gibt es im Bodenseekreis und im Landkreis Lindau einige Badestellen, an denen Herrchen und Frauchen mit ihren Hunden planschen können. Ein Überblick.

Gibt es einen offiziellen Hundestrand?

Weitläufige Hundestrände kennt man von der Küste im Norden Deutschlands oder in den Niederlanden. Dort dürfen die Vierbeiner gemeinsam mit ihren Menschen schwimmen, toben, spielen – und das häufig sogar ohne Leine. Solche Badestellen gibt es am Bodensee allerdings nicht.

Halya, die Hündin von Redakteur Florian Peking, entspannt an der Badestelle beim Mühlbach in Immenstaad. (Foto: Florian Peking)

Der Grund aus Sicht des Landratsamts Bodenseekreis: Die den Bewohnern und Gästen zur Verfügung stehenden öffentlichen Seezugänge sind ohnehin schon flächenmäßig gering, weshalb eigens ausgewiesene Strände für Hunde nicht infrage kommen. Allerdings gibt es einige Stellen – oft „wilde Strände“ – an denen Hunde zumindest nicht verboten sind.

Wo dürfen Hunde im Bodenseekreis in den See?

Der Urlaub mit Hund funktioniert in der Vermarktung – das wurde auch am Bodensee erkannt. So geben zum Beispiel die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT), das Portal Bodensee.de und die Website hundeurlaub.de im Internet einen Überblick über Hunde-Badestellen.

Schöne Seezugänge für Vierbeiner gibt es in Uhldingen, Immenstaad, Friedrichshafen, Kressbronn, Nonnenhorn, Wasserburg und Lindau. Wo sich diese befinden, sehen Sie auf unserer Karte (siehe oben).

Worauf müssen Hundehalter achten?

Zum Teil befinden sich die Seezugänge in Schutzgebieten, weshalb Hunde angeleint bleiben müssen. Halter sollten auf die entsprechende Beschilderung vor Ort achten. Zudem sollten selbstredend die Hinterlassenschaften des Vierbeiners entfernt werden.

Viele der Badestellen haben zwar ganz in der Nähe Mülleimer mit Hundetüten, aber nicht alle. Die Beutel sollten deshalb sicherheitshalber zur Strand-Ausrüstung der Hundebesitzer gehören. Allgemein gilt, Rücksicht auf andere Badegäste zu haben. Dazu gehört auch, einen gewissen Abstand einzuhalten – allein schon, weil sich manche Menschen vor Hunden fürchten könnten.

Wie sicher sind die Strände?

Da es sich bei den „Hundestränden“ zumeist um relativ wilde, naturbelassene Seezugänge handelt, gibt es dort keine Badeaufsicht oder Rettungsschwimmer. Gerade für Vierbeiner zum Problem werden, können zudem Scherben, die es an Badestränden und im See immer wieder gibt.

Neben besonderer Vorsicht setzen manche Hundehalter deshalb auch auf spezielle Badeschuhe für Hunde aus dem Tierfachgeschäft.