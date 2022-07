Hunderte Häfler feiern beim Fränkel Open Air mit dem Voxxclub

Es ist ein riesiger Erfolg für den Gemeinsinn in Friedrichshafen: Das Fränkel Open Air lockte die Häfler am Freitag scharenweise in die Allmandstraße. Fast alle, die kamen, um die feschen Burschen der Band Voxxclub zu hören, spendeten auch für „Häfler helfen“ – die Aktion, mit der Not in unserer Stadt bekämpft wird. Finanziell ist der Erfolg sogar ein doppelter, denn die Fränkel-Stiftung legt für jeden gespendeten Euro einen Euro aus eigener Tasche drauf. „Häfler helfen“ braucht das Geld, denn die Inflation und die stark steigenden Gaspreise lassen zunehmende Existenznöte in der Stadt erwarten. „Häfler helfen“ kann auch an diesem Sonntag, 3. Juli, mit Spenden unterstützt werden: beim Frühschoppen der Fränkel-Stiftung, der um 10.30 Uhr in der Allmandstraße beginnt. Foto: Harald Ruppert