Das Europe Direct Zentrum Friedrichshafen mit Sitz in der städtischen VHS und das Staatsministerium Baden-Württemberg laden zur interaktiven Online-Reportage „Hundert Menschen Europa – Seit 25 Jahren im Bulli unterwegs“ von und mit Oliver Lück ein. Die kostenlose Veranstaltung findet am 2. Mai um 19 Uhr online via Zoom statt. Die Reportage geht 90 Minuten.

Wenn jemand über Europa und seine Menschen Bescheid weiß – dann Oliver Lück. Seit mehr als 25 Jahren ist der Buchautor und Fotograf in seinem Bulli unterwegs, stets auf der Suche nach Geschichten. In seiner neuen Online-Reportage nimmt Oliver Lück wieder mit auf eine Reise quer durch Europa. In vielen Bildern und O-Tönen stellt er Menschen vor, die aus ihrem Leben erzählen, die von Träumen, Wünschen, aber auch von alltäglichen Sorgen berichten. Sie sind so unterschiedlich und einzigartig, und sie gehören doch zusammen als Nachbarn – nicht nur geografisch oder politisch, vor allem emotional. Und es sind vor allem die ganz normalen Begegnungen, die diesen bunten Kontinent ausmachen.