Durch einen Hundebiss ist ein zehnjähriger Junge am Sonntagvormittag verletzt worden. Der Bub wollte das Tier streicheln, das auf einem Campingplatz in Gohren angebunden war. Der Vierbeiner biss den Jungen in den Oberschenkel. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Hundebesitzer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.