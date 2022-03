Humboldt-Gesellschaft in Friedrichshafen: Es geht um Innovationen und Gold für Astronaut Gerst

Die 111. Tagung der Humboldt-Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und Bildung findet vom 6. bis 8.Mai in Friedrichshafen statt. Im Zentrum der Veranstaltung wird die Frage stehen, „sind Innovationen Garanten für einen wirtschaftlichen Erfolg?“. Unter den Vortragenden ist auch Jürgen Bleibler, Leiter der Abteilung Technik des Zeppelin-Museums.

Zum Abschluss der Veranstaltung wird am Sonntag, 8. Mai, die Goldene Medaille der Humboldt-Gesellschaft für herausragende wissenschaftliche Leistungen an den Astronauten und Geophysiker Dr. Alexander Gerst verliehen werden. Die Feierstunde ist öffentlich, ebenso wie fünf Fachvorträge zum Thema Innovation und ein weiterer Vortrag zum Konstanzer Konzil, die im Rahmen der Tagung stattfinden.

In der Wiege der Innovationen

Die 1962 gegründete Humboldt-Gesellschaft fördert Natur- und Geisteswissenschaften sowie die Kunst und will im Geiste von Wilhelm und Alexander von Humboldt zu einer Förderung der Bildung auf dem Boden des Humanismus beitragen.

Vom 6. bis 8. Mai trifft sich die Humboldt-Gesellschaft im Bodenseeraum. Dieser Ort wurde gewählt, weil die Region Bodensee-Oberschwaben zu einer der innovativsten Regionen Europas zählt.

Spannende Fachvorträge

Am Freitag, 6. Mai, stehen drei öffentliche Vorträge im Hotel Buchhorner Hof auf dem Programm. Jürgen Bleibler, Leiter der Abteilung Technik des Zeppelin-Museums Friedrichshafen, spricht ab 15.45 Uhr über die geschichtlichen Hintergründe des Bodensee Innovationsclusters.

Jochen Schauenburg, Mitglied des Präsidiums der Humboldt-Gesellschaft, referiert ab 16.30 Uhr über Geschichte, Merkmale und Erfolgsfaktoren von Innovationen und Sönke Voss, stellvertretender Hauptgeschäftsführer und Geschäftsbereichsleiter IT, Innovation und Technologie der IHK Bodensee-Oberschwaben, stellt um 17.45 Uhr die Innovations- und Wirtschaftsstruktur des Wirtschaftsraumes Bodensee-Oberschwaben vor.

Zwei weitere Vorträge finden am Samstag, 7. Mai, im Dornier Museum statt. Dort spricht Andreas Lutz, Leiter Forschung und Entwicklung bei Dornier MedTech Systems, über den Werdegang des Dornier Nierenstein-Lithotripters. Pero Micic, Vorstandsvorsitzender der FutureManagementGroup AG, Eltville, spricht zu Zukunftsperspektiven von Innovationen.

Gold für Alexander Gerst

Ein Höhepunkt der Tagung ist am Sonntag, 8. Mai, die Verleihung der Goldenen Medaille der Humboldt-Gesellschaft für herausragende wissenschaftliche Leistungen an den Astronauten und Geophysiker Alexander Gerst. Die Feier findet um 9 Uhr im Zeppelin-Museum statt.

Das komplette Tagungsprogramm kann eingesehen werden unter www.humboldt-gesellschaft.org/Aktivitäten/Wissenschaftliche Tagungen/111. Tagung in Friedrichshafen/ Flyer.

Dort befindet sich auch eine Präsentation mit sehr vielen Tagungsdetails. Die Teilnahme an den Vorträgen sowie an der Feierstunde für Dr. Alexander Gerst ist öffentlich und kostenfrei. Eine Anmeldung zur Teilnahme an der gesamten Tagung erfolgt per E-Mail an schatzmeister@humboldt-gesellschaft.org.