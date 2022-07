Hugo-Eckener-Schule verabschiedet 21 neue Betriebswirte

Die Freude ist groß: Nach zwei Jahren Weiterbildung in Vollzeit und drei Jahren in Teilzeit haben 21 Fachschülerinnen und Fachschüler ihr Ziel erreicht. Im Rahmen der Abschlussfeier der Fachschule für Betriebswirtschaft bekamen sie ihre Zeugnisse zum Staatlich geprüften Betriebswirt überreicht und erstmals zugleich auch das als „Bachelor Professional in Wirtschaft“.

„Sie haben mit Ihrem Abschluss alle Trümpfe in der Hand. Sie haben gezeigt, dass Sie fortbildungswillig, zielorientiert, und neugierig sind“, lobte Jürgen Weber, Abteilungsleiter der Fachschule für Betriebswirtschaft.

Gerüstet für anspruchsvolle Aufgaben

Weber veranschaulichte die vielfältigen Kompetenzen, mit denen die neuen Betriebswirte als Nachwuchsführungskräfte für anspruchsvolle Aufgaben gerüstet sind. Er erinnerte an die Anstrengungen der Weiterbildung: Rund 2000 Unterrichtsstunden, elf Stunden schriftliche Prüfungen, mündliche Prüfungen, Präsentation der Betriebswirtarbeit und die vielen Klausuren, die während der gesamten Schulzeit zu schreiben waren.

Sieben staatlich geprüfte Betriebswirte haben die Abschlussprüfung mit Auszeichnung abgelegt. Moritz Sterk erhielt mit einem Notenschnitt von 1,2 den Hugo-Eckener-Preis für die beste Jahrgangsleistung. Nach dem Sommer stehen die neuen beruflichen Herausforderungen bei namhaften Firmen wie ZF, Liebherr, Vetter, Wenglor und Zeppelin an.

Gemeinsam die Herausforderung geschafft

Klassenlehrer Patric Waibel überreichte die Zeugnisse mit humorvollen Vergleichen zwischen den Entwicklungsstadien im Vogelhaus und in der Fachschule für Betriebswirtschaft. Die Klassensprecher Leonie Golds und Andreas Schleicher hielten die Absolventenreden mit einem Rückblick auf die nicht immer leichten Schuljahre: „Corona-Pandemie, Schulschließungen, digitaler Unterricht mit Videokonferenzen, Lernplattformen, Quarantäne, FFP2-Masken, Abstands- und Hygieneregeln und ein Schulgebäude, das einem Verkehrsübungsplatz ähnelt. Trotz aller Unwuchten haben wir unser Ziel erreicht: einen erfolgreichen Abschluss, Betriebswirt und Bachelor.“

Das Erfolgsgeheimnis sei dabei gewesen: gemeinsames Lernen, gegenseitige Hilfe und ein gutes Verhältnis zwischen Fachschülern und Lehrer. Das Posaunenquintett der Musikschule Meckenbeuren unter der Leitung von Jörg Scheide rundete die sommerliche Abschlussfeier ab.

Die Absolventinnen und Absolventen

Die staatlich geprüften Betriebswirte des Jahrgangs 2022 der Fachschule für Betriebswirtschaft der Hugo-Eckener-Schule (Vollzeit): Louis Bentele, Niclas Bräunche, Lea Feßler, Antonio Garbo, Leonie Golds, Kerstin Kästle, Johannes Messnarz, Fabian Müller,Victoria Charlotte Neidhardt, Simone Pfeffer, Anna Lisa Seidel, Kathrin Spanagel, Loana Sprenger und Moritz Sterk.

Berufsbegleitend in Teilzeit: Natalie Bucher, Hadar Dür, Artur Hertner, Antonia Kreßner, Alexander Kuschnarenko, Nelli Guttsche undAndreas Schleicher.

Die Preisträger des Jahrgangs 2022: Louis Bentele, Leonie Golds, Kerstin Kästle, Antonia Kreßner, Kathrin Spanagel, Loana Sprenger und Moritz Sterk (Jahrgangsbester).