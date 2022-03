Hugo-Eckener-Schule freut sich über weiteren Kooperationspartner

Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Nun hat die Hugo-Eckener-Schule in Friedrichshafen eine entsprechende Bildungspartnerschaft mit der ifm Unternehmensgruppe aus Tettnang vereinbart. Auf Basis einer langjährig bestehenden und bewährten Zusammenarbeit in der kaufmännischen Berufsausbildung wird diese Kooperation nun deutlich intensiviert. „Durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen bekommen die Schülerinnen und Schüler einen frühzeitigen praktischen Einblick in die Arbeitswelt. Anforderungen und auch Neuerungen in der Berufswelt werden so direkt vermittelt.“, so Sabine Harsch, Schulleiterin der Hugo-Eckener-Schule.

Ziel der Partnerschaft ist eine langfristige Zusammenarbeit, von der alle Schularten der Hugo-Eckener-Schule profitieren können. Dabei bringt die Kooperation zwischen der ifm Unternehmensgruppe und der Schule den Schülern Vorteile, die deutlich über den Standard hinausgehen. Ganz konkret bedeutet dies die Möglichkeit, Praktika zu absolvieren, die Teilnahme an Bewerbertrainings und Schnuppertagen, sowie der Besuch von Expertenvorträgen zum Thema Berufsorientierung. Zusätzlich bietet die ifm Unternehmensgruppe Unterstützung an, um die Schülerinnen und Schüler über Veränderungen in der Industrie, wie zunehmende Digitalisierung und neue Aufgabenfelder und Ausbildungsberufe zu informieren.