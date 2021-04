Hugo-Eckener-Schule feiert Abschluss von 76 Kaufleuten

76 Schülerinnen und Schüler der kaufmännischen Berufsschule freuen sich über ihren erfolgreichen Abschluss. Nach einer Ausbildungszeit von zwei bis drei Jahren haben die Absolventinnen und Absolventen in sechs verschiedenen Berufen ihr Ziel erfolgreich erreicht, wie die Hugo-Eckener-Schule in einer Pressemitteilung schreibt. Besonderen Grund zur Freude hatten 36 Jungkaufleute, welche Belobigungen und Preise erhielten. An ihrer Spitze stand Hannah Albrecht, Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation Internationales Wirtschafsmanagement bei der Dethleffs GmbH & Co.KG. Sie erhielt den Hugo-Eckener Preis für die besten Leistungen bei der Abschlussprüfung.

Abteilungsleiter David Bucher freute sich bei der Übergabe des Hugo-Eckener Preises und betonte zugleich: „Wir freuen uns sehr, dass die Absolventen der Berufsschulprüfung im Winter 2020 trotz allen Widrigkeiten die Abschlussprüfungen erfolgreich bestanden haben. Hierbei haben sich auch wieder einmal die Stärken der dualen Ausbildung gezeigt: durch enge Absprachen der Ausbildungsorte Betrieb und Schule war auch eine gute Prüfungsvorbereitung unter Pandemiebedingungen möglich.“ Dank diesem Zusammenwirken von Unternehmen, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer und Schule sei eine anspruchsvolle und zugleich praxisnahe Ausbildung möglich, welche den Absolventen vielfältige berufliche Karrieremöglichkeiten eröffnet.

Trotz der schwierigen Umstände konnten die Jungkaufleute während ihrer Ausbildung auch an verschiedenen Erasmus-geförderten Auslandspraktika teilnehmen sowie SAP-Schulungen absolvieren. Insgesamt haben drei Einzelhandelskaufleute und zwei Verkäuferinnen, 17 Kaufleute für Büromanagement, drei Kaufleute im Groß- und Außenhandel, 37 Industriekaufleute sowie 14 Bankkaufleute die Prüfungen bestanden.

Belobigungen haben erhalten:

Stefanie Arnegger, Franziska Silvia Auer, Franziska Barwitzky, Nicole Bendel, Jan Bless, Rosalie Brugger, Secil Dogan, Melina Gjokaj, Lisa Gretscher, Melina Hensler, Nadine Heiß, Agon Hetemi, Nina Hitz, Julia Jabornik, Heike Andrea Jerg, Sonja Karrer, Lorenz Kramer, Sandrine Kranz, Jennifer Marx, Gloria Müller, Vanessa Notz, Forrest Renz, David Renz, Max Richter, Tamara Schattmaier, Theresa Schmid, Viktoria Schmidt, Theresa Wagner.

Preise gingen an: Hannah Albrecht, Julia Dornfried, Diana Dostal, Philipp Eberhardt, Marius Kugler, Laura Metzler, Milena Schneider und Anna Lena Maria Steiauf.

Den Hugo-Eckener-Preis für die beste Prüfungsleistung erhielt: Hannah Albrecht.