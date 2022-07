Hugo-Eckener-Schule feiert 98 frischgebackene Verkäufer und Kaufleute

98 Schülerinnen und Schüler der kaufmännischen Berufsschule der Hugo-Eckener-Schule haben jüngst ihre Abschluss gefeiert. Das heißt es in einer Pressemitteilung. Demnach begrüßte Schulleiterin Sabine Harsch die jungen Kaufleute, die nach einer Ausbildungszeit von zwei bis drei Jahren ihr Ziel der abgeschlossenen Berufausbildung erreicht haben.

Besonderen Grund zur Freude hatten 35 Schüler, welche Belobigungen und Preise erhielten. An ihrer Spitze stand Patrick Andreas Dobrovolni, Kaufmann im Einzelhandel bei der Kaufland Vertrieb GmbH & Co. KG – er erhielt den Hugo-Eckener Preis für die besten Leistungen bei der Abschlussprüfung.

Schwierige Rahmenbedingungen

Sicherlich waren für die diesjährigen Absolventen die Umstände nicht einfach, so betonte Sabine Harsch. „Sie haben auch gezeigt, dass sie unter schwierigsten Rahmenbedingungen ihre Ausbildung erfolgreich absolvieren konnten. Dazu spreche ich Ihnen auch im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer meinen tiefsten Respekt und Anerkennung aus“, wird sie in der Mitteilung zitiert.

Bei der Übergabe der Zeugnisse freute sich auch Abteilungsleiter David Bucher betonte zugleich: „Unser Dank gilt allen an der Ausbildung beteiligten Personen und Organisationen, besonders den Ausbildungsbetrieben, welche die Verknüpfung von Theorie und Praxis ausfüllen und somit den Erfolg unserer Schülerinnen und Schüler erst ermöglichen.“ Musikalisch begleitet wurde der Abend von den „Saxomaten“ einem Saxophon-Quartett der Musikschule Meckenbeuren.

Insgesamt haben 26 Einzelhandelskaufleute und 12 Verkäufer, 33 Kaufleute für Büromanagement, 15 Kaufleute im Groß- und Außenhandel, 8 Industriekaufleute sowie 4 Bankkaufleute erfolgreich die Prüfungen bestanden.

Diese Schüler haben Belobigungen und Preise bekommen

Belobigungen:

Alissa Bell (ZF Friedrichshafen AG, Kauffrau für Büromanagement), Leonie Betten (Röhr GmbH, Kauffrau für Büromanagement), Nida Sezer (ZF Friedrichshafen AG, Kauffrau für Büromanagement), Anna Weißenrieder (ZF Friedrichshafen AG, Kauffrau für Büromanagement), Madeleine Reik (Stiftung Liebenau, Kauffrau für Büromanagement), Jana Schneider (Merkur Zeitarbeit GmbH, Kauffrau für Büromanagement), Dennis Wartenberg (TN Hausmeisterservice, Kaufmann für Büromanagement), Andreas Lamprou (Sparkasse Bodensee, Bankkaufmann), Moritz Scholl (Sparkasse Bodensee, Bankkaufmann), Louisa Wiegandt (Euronics XXL GmbH, Verkäuferin), Svenja Haselhofer (Aral Autohof Kressbronn, Kauffrau im Einzelhandel), Karima Semlali Laouni (Edeka Sulger & Eichwald, Kauffrau im Einzelhandel), Arianna Coppola (Marktkauf Süd GmbH, Kauffrau im Einzelhandel), Niclas Dostal (Raiss GmbH & Co. KG, Kaufmann im Groß- und Außenhandel), Dennis Gazda (Vergölst GmbH, Kaufmann im Groß- und Außenhandel), Niklas Gröbl (BYTEC Bodry Technology GmbH, Kaufmann im Groß- und Außenhandel), Marie Müller (VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Industriekauffrau), Paul Noth (Sauerstoffwerk Friedrichshafen GmbH, Industriekaufmann), Ivana Varagic (SMW-Autoblok Spannsysteme GmbH, Industriekauffrau)

Preise:

Elvan Bayat (ZF Friedrichshafen AG, Kauffrau für Büromanagement), Sarah Beckert (ZF Friedrichshafen AG, Kauffrau für Büromanagement), Charlize Katie Denner (ZF Friedrichshafen AG, Kauffrau für Büromanagement), Leonie Pfender (ZF Friedrichshafen AG, Kauffrau für Büromanagement), Nicole Ratz (ZF Friedrichshafen AG, Kauffrau für Büromanagement), Christine Reichle (ZF Friedrichshafen AG, Kauffrau für Büromanagement), Selin Nur Sevinc (ZF Friedrichshafen AG, Kauffrau für Büromanagement), Viktoria Antufriev (TAB Technische Anlagen Betreuung, Kauffrau für Büromanagement), Diana Sauter (Stiftung Liebenau, Kauffrau für Büromanagement), Malik Tepes (Aldi Süd, Verkäufer), Valentina Berardi (Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG, Kauffrau im Einzelhandel), Wiktoria Angelika Czech (XXXLutz Möbelhaus, Kauffrau im Einzelhandel), Patrick Andreas Dobrovolni (Kaufland Vertrieb GmbH & Co. KG, Kaufmann im Einzelhandel), Sabrina Kremer (FH Vertriebs GmbH & Co. KG, Kauffrau im Einzelhandel), Angelique Buurma (HEKA Stefan Zimmer e. K., Kauffrau im Einzelhandel), Laura Schraivogel (Georg Hack - Haus der guten Weine, Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement)

Hugo Eckener Preis für die beste Prüfungsleistung:

Patrick Andreas Dobrovolni (Kaufland Vertrieb GmbH & Co. KG, Kaufmann im Einzelhandel)