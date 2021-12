Hugo-Eckener-Schule erhält das Erasmus+ Exzellenzsiegel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Als Anerkennung für die Durchführung zahlreicher ausbildungsbegleitender Auslandpraktika hat die Hugo-Eckener-Schule, als eine der wenigen Schulen in Deutschland, das Erasmus+ Exzellenzsiegel erhalten. So freuen sich unter anderem Industriekaufleute, Bankkaufleute und Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement auf ein dreiwöchiges Praktikum in Dublin, Paris oder Cuenca - Spanien. Dank des neuen Exzellenzsiegels sind die Fördergelder für zukünftige Aktivitäten in Europa für die nächsten Jahre gesichert.

Zur Feier der neuen Auszeichnung hat die Hugo-Eckener-Schule an den diesjährigen Erasmus Days mit einem bunten Programm teilgenommen. Die Schüler informierten sich über die verschiedenen Möglichkeiten zum Schüleraustausch, Auslandspraktikum und Partnerunternehmen im Ausland.

Bei einem schulweiten Gewinnspiel gab es noch tolle Preise vom Ausbildungsbetrieb Vaude zu gewinnen. Die drei Gewinner konnten ihre neuen Reisebegleiter freudig entgegennehmen.