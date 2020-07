118 Schülerinnen und Schüler der kaufmännischen Berufsschule freuen sich über ihren erfolgreichen Abschluss. Nach einer Ausbildungszeit von zwei bis drei Jahren haben die Absolventen in sechs verschiedenen Berufen ihr Ziel erfolgreich erreicht. Besonderen Grund zur Freude hatten 46 Jungkaufleute, die Belobigungen und Preise erhalten haben. An ihrer Spitze stand Leonardo Colucci, Verkäufer bei der Motorradland GmbH – er erhielt den Hugo-Eckener Preis für die besten Leistungen bei der Abschlussprüfung, heißt es in der Meldung.

Abteilungsleiter David Bucher freute sich bei der Übergabe des Hugo-Eckener-Preises und betonte zugleich: „Unser Dank gilt allen an der Ausbildung beteiligten Personen und Organisationen, besonders den Ausbildungsbetrieben, welche die Verknüpfung von Theorie und Praxis ausfüllen und somit den Erfolg unserer Schülerinnen und Schüler erst ermöglichen.“ Dank diesem Zusammenwirken von Unternehmen, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer und Schule ist eine anspruchsvolle und praxisnahe Ausbildung möglich, welche den Absolventinnen und Absolventen vielfältige berufliche Karrieremöglichkeiten eröffnet. Insgesamt haben 34 Einzelhandelskaufleute und 26 Verkäufer, 31 Kaufleute für Büromanagement, 16 Kaufleute im Groß- und Außenhandel, sieben Industriekaufleute sowie vier Bankkaufleute erfolgreich die Prüfungen bestanden.

Belobigungen und Preise:

Belobigung: Anna Bentele, Mira Buck, Donika Bytyqi, Laetitia Cucci, Secil Dogan, Michelle Feistauer, Amela Ferizovic, Nathalie Fischer, Marie Friedrich, Simon Henschek, Katharina Herzog, Nadine Heß, Sanja Hoffmann, Julia Jabornik, Carolin Kiess, Sandrine Kranz, Anthony Niklas Lachotta, Daniel Lingor, Stefan Lorenzer, Florian Müller, Ursula Maria Müller, Laura Dolores Neher, Maria Riegel, Tamara Schattmaier, Hans Baldur Schwarzer, Sarah Tamara Stehle, Philipp Richard Stöger, Sinem Tosun, Jasmin Valenti, Alessa Wallischek, Aaron Weber, Michael Weisgerber, Selman Yildiz; drei weitere Schüler ohne Namensnennung.

Preis: Vanessa Arnreich, Leonardo Colucci, Lukas Ehmann, Leyla Evin, Sarah Kronenberger, Sarah Moster, Agit Özgür; ein weiterer Schüler ohne Namensnennung.

Hugo Eckener Preis für die beste Prüfungsleistung: Leonardo Colucci.