Hügle-Merk-Manzecci-Trio spielt in der Caserne

Der Kulturverein Caserne präsentiert gemeinsam mit dem Jazz-Port Friedrichshafen am Donnerstag, 19. Mai, bei der Reihe „Jazz am Donnerstag“ im Theater Atrium das Hügle-Merk-Manzecci-Trio.

Die eingespielte Combo aus dem Bodenseeraum ist dem Modern Jazz verpflichtet und präsentiert ein Programm aus Contemporary-Jazz, Postbop und Open-Music, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Saxophonist Ewald Hügle, Heiner Merk am Kontrabass und Drummer Patrick Manzecchi spielen bereits seit Jahren in unterschiedlichsten Band-Besetzungen und Jazz-Stilen zusammen. In der Trio-Konstellation eröffnen sich Freiräume in denen sich die Kreativität der Musiker besonders gut entfalten kann. Mit ihren ausgereiften technischen Fähigkeiten stehen die Musiker laut Veranstalter für traumwandlerische Interaktionen und anspruchsvolles Zusammenspiel auf höchstem Niveau. Der Eintritt ist frei.