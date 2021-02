Zum zweiten Mal haben Dr. Benjamin Kober und Prof. Dr. Volker Wenzel aus der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie des Medizin Campus Bodensee, einen Hubschrauber-Kalender herausgegeben. Zu Beginn des neuen Jahres übergaben sie einen Teil der Kalender an Dieter Stauber, Vorsitzenden der Friedrichshafener Tafel. Laut Mitteilung werden die Exemplare an Tafel-Kunden verschenkt werden.

Der Kalender 2021 enthält QR-Codes, um im Internet hinterlegte Videos anschauen zu können. Diese informierten unter anderem darüber, wann man welche Notrufnummer wählt, was man bei einem Nachtflug sieht, wie eine Tau-Bergung funktioniert oder wie man sich bei der Landung eines Rettungshubschraubers verhält. Dieter Stauber: „Mir liegt am meisten das Video am Herzen, das die Wichtigkeit von sichtbaren und beleuchteten Hausnummern illustriert. Weil das sehr einfach Leben rettet.“

Derweil geht die Petition für Christoph 45, für die auf dem Cover des Kalenders geworben wird, weiter. Inzwischen haben fast 11 500 Menschen unterzeichnet, heißt es in der Mitteilung. Mehr dazu unter: www.openpetition.de/petition/online/rettungshubschrauber-christoph-45-bleibt-hier