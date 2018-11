Während zwei aktive Handballmannschaften der HSG Friedrichshafen-Fischbach in der VfB-Sporthalle gefordert sind, fahren deren Herren I am Sonntag nach Österreich. Und: Auch das Damenteam der TSG Ailingen hat ein Auswärtsspiel zu bewältigen.

Bezirksliga Herren: Bregenz Handball II – HSG Friedrichshafen-Fischbach I (Sonntag, 25. November, 16.10 Uhr, Turnhalle in Bregenz-Schendlingen): „Wir müssen damit rechnen, dass uns gegebenenfalls Akteure aus der Bundesliga-Mannschaft der Bregenzer gegenüberstehen. Aber wir wollen uns davon nicht beeindrucken lassen und mit unserem gewohnt starken Abwehrspiel dagegenhalten“, gibt HSG-Trainer Rolf Nothelfer erste taktische Einblicke. „Mit der richtigen Einstellung und einem effektiven Angriffsspiel über die erste und zweite Welle sollten wir dort etwas mitnehmen können“, betont Nothelfer, der dieses Mal keine A-Junioren mitnehmen wird, da diese zeitgleich gegen Isny antreten müssen.

Bezirksliga Damen: HSG Friedrichshafen-Fischbach – TSF Ludwigsfeld (Samstag, 24. November, 20 Uhr, Sporthalle des VfB-Stadions in Friedrichshafen): „Wir wissen, dass wir es mit einem Gegner zu tun bekommen, der sehr schwer zu schlagen ist, weil er recht körperbetont agiert“, weiß Damir Turnadzic – Coach der Häfler Handballerinnen – um die Stärke der Turn- und Sportfreunde aus Ludwigsfeld. „Für mich ist es sehr wichtig, dass wir wieder eine kompakte Abwehr stellen“, fügt Turnadzic hinzu, dessen Mannschaft nach dem 27:23-Sieg in der Vorwoche gegen Vöhringen Selbstvertrauen hinzugewonnen haben sollte.

Bezirksliga Damen: HSG Lonsee-Amstetten – TSG Ailingen (Samstag, 20 Uhr, Aurainhalle in Amstetten): Als Favorit, wenn man sich die Tabelle so anschaut, reisen die Ailinger Bezirksliga-Handballerinnen am Samstagabend nach Am- stetten. Aber Vorsicht: Auch Lonsee-Amstetten hatte zuletzt ein Erfolgserlebnis in Ludwigsfeld. „Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen“, warnt TSG-Trainer Jürgen Frank im Vorfeld der Partie. „Meine Spielerinnen müssen endlich lernen, von Anfang an Vollgas zu geben.“ Während die Abwehrarbeit eigentlich ganz gut klappt, hat die TSG im Angriff nach wie vor noch etwas Luft nach oben.

Kreisliga A Herren: HSG Friedrichshafen-Fischbach II – HC Hard II (Samstag, 18 Uhr, Sporthalle des VfB-Stadions in Friedrichshafen): Auf Wiedergutmachung – nach dem Debakel im Allgäu (12:40 bei der MTG Wangen III, die „Schwäbische Zeitung“ berichtete) – dürfte die Bezirksliga-Reserve der Häfler Handballer im Heimspiel gegen die „Zweite“ aus Hard aus sein. Gut aus HSG-Sicht, dass es kadermäßig wesentlich besser aussehen sollte als zuletzt. Doch: Der Tabellennachbar aus Österreich reist nach einem Heimsieg (29:22 gegen Blau-Weiß Feldkirch II) mit breiter Brust an. Könnte ein spannender Schlagabtausch werden.