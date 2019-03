Die HSG Friedrichshafen-Fischbach hat im Abstiegskampf der Handball-Bezirksliga doppelt gepunktet. Vor den eigenen Fans in der Häfler Bodenseesporthalle gewannen die Häfler Handballerinnen gegen den Tabellenzweiten HC Hohenems verdient mit 29:24. Dabei hatten die Gastgeberinnen zunächst in Rückstand gelegen.

Denn die Anfangsphase gehörte den Gästen aus Vorarlberg, die nicht ganz so nervös aufgetreten und relativ problemlos in die Abschlusspositionen gekommen waren (2:0, 4., und 3:1, 6.). Mit zunehmender Spieldauer steigerten sich die Häflerinnen in allen Mannschaftsteilen und stießen konsequent in die Abwehrlücken des Favoriten aus Österreich. Dieser haderte mit sich und dem verbotenen Haftmittel, weil so mancher Ball durch die Hände flutschte oder die Wurfgenauigkeit fehlte. Darüber hinaus fischte HSG-Torfrau Sylvia Amann einige Würfe weg, sodass Friedrichshafen-Fischbach nach 23 Minuten mit 11:7 führte.

Bis zur Halbzeit waren die Gäste jedoch wieder in Schlagdistanz (12:14), weil die Häfler HSG zu viele Chancen ausließ und den „Emserinnen“ im Defensivverbund den nötigen Tick zu viel Raum gab. Doch auch nach dem Seitenwechsel war die Mannschaft von HSG-Coach Damir Turnadzic etwas effektiver und wirkte entschlossener, weil sich auch die Auswechselspielerinnen nahtlos in das, an diesem Tag sehr gut funktionierende Mannschaftsgefüge einreihten.

Folgerichtig lag die Häfler Spielgemeinschaft in der 46. Minute mit 23:16 vorne und bekam – auch durch die lautstarke Unterstützung des Publikums – keine kalten Füße mehr. In den Schlussminuten wusste zudem die inzwischen für Sylvia Amann ins Tor rotierte Kim Hackenberg zu überzeugen, während im Angriff beinahe jeder Häfler Wurf ein Treffer wurde. Am Ende gewann die HSG mit 29:24 und schöpft damit neuen Mut und Zuversicht im Abstiegskampf der Bezirksliga.

„Die Mädels haben in dieser Partie alles das gezeigt, was wir uns seit Wochen erwartet haben“, sagte Turnadzic. „In dieser Mannschaft steckt richtig viel Potenzial. Ich bin stolz, dass wir das so gut abgerufen haben. Nun haben wir nur noch ein Spiel und müssen dort auch so auftreten.“

Dieses findet am Samstag, 30. März, gegen den Spitzenreiter HSG Langenau-Elchingen statt.