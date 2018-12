Das haben sich die Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach und der TSG Ailingen mit Sicherheit ganz anders vorgestellt. Während die Herren I der HSG in Lauterach in der Bezirksliga noch einen Punkt holten, gab die Erste aus Ailingen in der Kreisliga A beim HC BW Feldkirch II zum 21:23-Endstand gleich beide Zähler ab.

Bezirksliga Herren: HcB Lauterach – HSG Friedrichshafen-Fischbach I 21:21 (12:11): „Wir haben einen ganz schlechten Start erwischt und bei den Siebenmetern Nerven gezeigt“, kommentierte HSG-Cheftrainer Rolf Nothelfer das aus Häfler Sicht enttäuschende Unentschieden im Nachbarland. Vier Strafwürfe ließ Friedrichshafen-Fischbach in Lauterach insgesamt ungenutzt und lag bereits nach acht Minuten mit 1:4 hinten. Mit zunehmender Spieldauer stabilisierte sich die HSG FF zusehends, ließ jedoch auch in Abschnitt zwei zu viele Chancen aus und brachte zu wenig Bewegung in ihr Angriffsspiel, das mitunter zu ideenlos und statisch blieb. Folgerichtig geriet die Häfler Spielgemeinschaft in Minute 51 mit 17:19 ins Hintertreffen, kam jedoch abermals zurück und ging durch Debütant Jakob Pogert mit 21:20 in Führung (58.). Nachdem der HcB 17 Sekunden vor dem Abpfiff ausgeglichen hatte, passierte nichts mehr. Bereits am kommenden Samstag, 22. Dezember, trifft man sich zum Rückspiel. HSG: Göser, Pietsch (Tor); Dohrn (4), Turnadzic (4/2), Seliger (3), Pentzlin (3), Kotnik (3, 0/1), Westerholt (2, 1/2), Pogert (1), Schicketanz (1, 0/1), Witzemann (0/1), Niclas Lunkwitz, Hörmann.

Kreisliga A Herren: HC BW Feldkirch II – TSG Ailingen I 23:21 (13:13): Einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen der A-Liga haben die Handballer aus Ailingen am Sonntagabend in Österreich hinnehmen müssen. Und das auch, weil Ailingen auf den einen oder anderen Stammspieler verzichten musste. Nachdem die Mannschaft von TSG-Coach Peter Rossi die Anfangsphase total verschlafen hatte und in der elften Minute mit 2:7 in Rückstand lag, kämpfen sich die Gäste in der Schlussphase des ersten Abschnitts heran und glichen nach einem Doppelschlag von Manuel Kuttler zum 12:12-Zwischenstand aus (27.). In der 46. Minute lag die TSG – auch aufgrund einer nicht stabilen Deckung und zu vielen technischen Fehlern – mit 16:19 hinten, sodass Rossi eine Auszeit nahm. Abermals kämpfte man sich zum 20:21 in Minute 58 heran, um dann in Unterzahl mit der Schlusssirene den allerletzten Treffer zum 23:21-Endstand für die Zweite des HC Feldkirch zu kassieren. TSG: Holzner (Tor), Huber (6/1), Kuttler (5), Bauer (3), Bucher (2), Martin (2), Back (2, 0/1), Hengge (1), Eisenbraun, Freise, Felbinger.