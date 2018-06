HSG-Reserve blickt auf eine frustrierende Saison zurück

Alles andere als eine erfolgreiche Hallenrunde ist den Herren II der HSG Friedrichshafen-Fischbach in der Handball-Bezirksklasse gelungen. Gerade einmal drei von 22 Begegnungen entschied die „Zweite“ der Häfler Spielgemeinschaft für sich – und geht damit als Tabellenletzter ab Herbst wieder in der Kreisliga am Start.

Nein, das war keinesfalls das Jahr der Herrenmannschaften der Häfler Handballer. Während die „Erste“ der HSG FF Ende April aus der Landes- in die Bezirksliga abgestiegen ist (SZ berichtete), ist das Reserveteam ab Herbst nicht mehr in der Bezirksklasse, sondern wieder in der Kreisliga zu Hause.

Dass es soweit kommen würde, war für die Jungs um Spielertrainer Klaus Schmidt schon relativ zeitig klar. Ein kleiner Kader, eine geringe Trainingsbeteiligung und großes Verletzungspech bei den Herren I – fertig war der Negativstrudel für Schmidt und seine Nebenleute, die schon früh im Tabellenkeller ansässig gewesen waren.

Lichtblicke waren die drei Siege gegen die dezimierte TSG Ehingen/Donau II (42:22), der knappe Erfolg gegen die SG Ulm/Wiblingen II (30:29) und der doppelte Punktgewinn zum Rundenabschluss gegen den HCL Vogt (32:28), als das Häfler Perspektivteam Unterstützung von den „jungen Wilden“ aus der bereits abgestiegenen ersten Mannschaft bekam. Ansonsten gab es viel Schatten und noch mehr herbe Pleiten für Friedrichshafen-Fischbach II.

Das Team wurde ab dem Frühjahr von Elvir Alibasic betreut, weil Klaus Schmidt in der Landesliga aushelfen musste. Die deutlichste Abfuhr kassierte man im Allgäu, als die HSG FF II in achtköpfiger Besetzung mit 6:41 bei der MTG Wangen II unterging. „Es war insgesamt eine Saison mit großen Schattenseiten. Manchmal hat uns aber auch das letzte Quäntchen Glück gefehlt“, erklärt Klaus Schmidt. „In der neuen Spielklasse wollen wir am Teamgeist schrauben, eine solide Mannschaft auf die Beine stellen und den Spaß am Handball und dem gemeinsamen Gewinnen wiederfinden. Das werden die Aufgaben sein.“

Betreut wird die Mannschaft dann wieder von Alibasic, während Schmidt gegebenenfalls aushelfen wird. So wie es Alex Stehle und Stefan Städele während der abgelaufenen Runde hin und wieder getan hatten.

Ob es personelle Veränderungen geben wird, steht noch nicht endgültig fest. Vorbereitungsbeginn soll, so ist es laut der sportlichen Verantwortlichen der HSG FF angedacht, Mitte Juni sein.