HSG-Reserve beendet turbulente Spielzeit auf Platz vier

Die Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach II sind eine der Überraschungen in der abgelaufenen Spielzeit gewesen. Das Team um HSG-Spielertrainerin Carina Pilsner belegten in der Handball-Bezirksklasse einen sehr guten vierten Rang. Und das, obwohl der Aufsteiger während des gesamten Saisonverlaufs zu improvisieren hatte.

Woche für Woche traten die Häflerinnen in anderer Besetzung auf, sodass Pilsner, die das Amt bereits nach dem zweiten Spieltag von Aufstiegscoach Peter Horwarth übernahm, selbst eigentlich nie so richtig wusste, wer im nächsten Spiel die Akzente setzen kann. Dennoch schlug sich der Liganeuling, der sich aus „alten Hasen“, Nachwuchsspielerinnen aus der A-Jugend und jungen Akteurinnen der HSG-Ersten zusammensetzte, wacker. Acht Saisonsiege, ein Unentschieden und neun Niederlagen reichten in der Endabrechnung für Platz vier – der Klassenerhalt wurde vorzeitig perfekt gemacht. Und das auch, weil sich im Verlaufe einer guten Rückrunde ein richtig guter Teamgeist untereinander entwickelte, der für so nicht geplante Leistungen sorgte.

Insbesondere der 20:18-Sensationscoup gegen den Spitzenreiter und späteren Aufsteiger HC Hohenems Anfang März in der Bodenseesporthalle ließ aufhorchen und wurde von der Häfler Reserve auch entsprechend gefeiert. Dies war dem Umstand geschuldet, dass dies die einzigen beiden Zähler gewesen waren, die Hohenems abgab – ansonsten dominierte der HCH die Spielklasse und fegte die Gegnerinnen mitunter von der Platte. Auch der 29:21-Erfolg zum Rundenabschluss beim SV Tannau war ein Erfolg des gewachsenen Kollektivs, in dessen Reihen munter durchgewechselt wurde. „Jeder durfte mal ins Tor und auf Positionen spielen, die bislang fremd waren“, erklärt Carina Pilsner diesen taktischen Schachzug.

Wenn Pilsner auf der Platte oder im Kasten stand, übernahm beispielsweise Sonja Krause das Coaching an der Seitenlinie, an der Susanne Stordel als Betreuerin in jedem Spiel mit von der Partie gewesen war. „Nach einem holprigen Start haben wir zum Schluss einen sensationellen vierten Tabellenrang erreicht – und das als Aufsteiger“, freute sich Pilsner, die ihre Schuhe an den Nagel hängen und „nur“ noch in der Vorstandschaft für die HSG tätig ist. „Ich bin dankbar und stolz, diese Saison mit so tollen Mädels verbracht zu haben“, fügte sie hinzu. Wer die HSG Friedrichshafen-Fischbach II ab sofort betreut, steht noch nicht ganz fest.