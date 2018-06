HSG muss auf viele Stammkräfte verzichten

Bestbesetzung ist etwas anderes: Denn die Landesliga-Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach treten die Fahrt nach Bad Saulgau notgedrungen mit stark verändertem Kader an. Beim dortigen „Final Four“ des Bezirkspokals muss das Team von Chefcoach Alex Göser und Assistent Ingo Ortlieb am Samstag, 30. April, und Sonntag, 1. Mai, auf sage und schreibe zehn Spieler verzichten.

Keine allzu guten Vorzeichen, um im Halbfinale gegen Gastgeber und Titelfavorit TSV 1848 Bad Saulgau (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle im Kronried) eine realistische Möglichkeit auf den Finaleinzug zu haben. Entsprechend gering ist die Erwartungshaltung, mit der Trainer Göser ins Pokalturnier geht: „Ich hoffe, dass wir uns dennoch gut präsentieren. Obwohl wir wissen, dass wir gegen Saulgau sicherlich chancenlos sind.“ Die Lücken in der Aufstellung werden durch Spieler der HSG-Reserve geschlossen, die im Wettbewerb bisher noch nicht eingesetzt wurden. Mit dabei sind: Nino Merkel, Klemen Kotnik, Tim Nothelfer, Fabian Pentzlin, Sebastian Röder und für das Tor A-Junior Thomas Nuffer. „Wir wollen das kleine Endspiel gewinnen und somit den dritten Platz erreichen“, ergänzt Göser. Dieser dritte Rang würde für die Teilnahme am HVW-Pokal berechtigen. Das zweite Halbfinale tragen zuvor der TSB Ravensburg und der HC Lustenau aus (16 Uhr). Das Spiel um Platz drei ist am Sonntag (1. Mai) um 13 Uhr, das Finale steigt ab 17 Uhr. Gleichzeitig spielen im „Kronried“ auch vier Damenteams ihren Pokalsieger aus.

