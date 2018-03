Dank einer tollen Mannschaftsleistung haben die Herren I der HSG Friedrichshafen-Fischbach in der Handball-Landesliga beide Zähler am See behalten. Mit sage und schreibe 35:23 gewann die Mannschaft von Coach Rolf Nothelfer gegen den SC Vöhringen. Dieser hatte als Tabellendritter seine klare Favoritenrolle in Friedrichshafen nicht ausfüllen können.

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Dieses bekannte Sprichwort würde ziemlich gut zu den 60 Minuten passen, die Handballfans aus Friedrichshafen und Vöhringen am Samstagabend in der Häfler Bodenseesporthalle erlebt hatten. Da jubelte nicht etwa der als Tabellendritter angereiste Gast mit seinem Anhang, sondern es feierten die Hausherren mit ihren Fans – und wie. Schließlich sollte dieser hochverdiente 35:23-Erfolg gegen den Favoriten aus Bayern der erste Sieg für die Häfler Spielgemeinschaft seit vier Monaten sein. Lediglich in den ersten sechs Minuten entwickelte sich zwischen dem Tabellenletzten und dem Dritten aus Vöhringen ein ausgeglichenes Spiel (3:3).

Heimteam erhöht Schlagzahl

In der 13. Minute sah sich die Bank der Gäste beim 5:11-Zwischenstand aus ihrer Sicht zu einer Auszeit gezwungen, deren Wirkung jedoch verpuffte. Denn auch in den Minuten danach gab nur eine Mannschaft die Schlagzahl vor, nämlich die aus Friedrichshafen-Fischbach. Während die Abwehr um den bärenstarken Enrico Göser beinahe jeden Angriff ausbremste oder den Wurf entschärfte, erzielten die Spielzüge der HSG FF die erhoffte Wirkung. Das Passspiel klappte, die Laufarbeit stimmte und die Präzision in den Abschlüssen war vorhanden. Folgerichtig baute der Außenseiter seinen Vorsprung bis zur Halbzeit auf 21:9 aus.

Auch nach dem Seitenwechsel fanden die SC-Handballer kein wirksames Mittel gegen die Gastgeber, die bis in die Schlussphase nicht nachließen. Als die HSG FF zehn Minuten vor dem Abpfiff mit 33:18 in Führung lag, glaubten nicht nur die Spieler selbst, sondern auch das leidgeplagte – und deshalb inzwischen stark dezimierte – Fanlager der Häfler Handballer an die Sensation. Diese war zum 35:23-Endstand wenige Augenblicke später perfekt. Rolf Nothelfer musste sich erst einmal sammeln, bevor der HSG-Trainer der Schwäbischen Zeitung folgendes sagte: „Ich bin mehr als zufrieden mit dieser überragenden Mannschaftsleistung. Insbesondere die Abwehr und die Leistung von Rico (Torwart Göser, Anmerkung der Redaktion) möchte ich hervorheben. Das gibt Selbstvertrauen für die kommenden Spiele.“ Schon am Samstag geht’s in Bartenbach weiter.