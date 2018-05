HSG lässt der SG Kuchen-Gingen keine Chance

Die HSG Friedrichshafen-Fischbach I hat zum Rundenabschluss der Handball-Landesliga noch einmal ihr ganzes Können aufblitzen lassen. Gegen die SG Kuchen-Gingen setzte sich der Absteiger auch in dieser Höhe verdient mit 39:22 durch. Zu keinem Zeitpunkt der Partie hatte der Gegner gegen die Mannschaft von HSG-Coach Rolf Nothelfer ein wirksames Mittel gefunden.

Dabei waren die ersten sieben Minuten dieses Vergleichs in der Häfler Bodenseesporthalle bis zum 3:3-Zwischenstand noch von gegenseitigem Abtasten geprägt. Mit zunehmender Spieldauer stabilisierte Friedrichshafen-Fischbach jedoch seinen Abwehrverbund und hatte mit Enrico Göser einen bärenstarken Rückhalt zwischen den Pfosten gehabt.

Auf der Gegenseite stießen die Hausherren in jede sich bietende Lücke in der Defensive der Gäste und kamen in schönster Regelmäßigkeit zum Abschluss – sehr zum Ärger der SG-Verantwortlichen. Folgerichtig bauten die HSG-Handballer ihren Vorsprung weiter aus und führten zur Halbzeit mit 19:11.

Dies war dem Umstand geschuldet, dass sich auch die eingewechselten Spieler nahtlos einfügten und die Hausherren selbst in Unterzahlsituationen für Torgefahr sorgten. Auch nach dem Seitenwechsel dominierte der neue Tabellenzwölfte das Geschehen vor den treuen und lautstarken Häfler Fans, während der Anhang aus Kuchen-Gingen immer stiller wurde. Egal, was die SG – die die laufende Saison auf Platz elf beendet – versuchte, konterte der Kontrahent vom Bodensee mit der passenden Antwort.

Inzwischen hütete David Pietsch für Göser das HSG-Tor und wusste ebenfalls mit einigen Paraden zu überzeugen. Auch Nachwuchs-Keeper Jannis Keller bekam Einsatzzeit, ebenso wie die an diesem Tag aushelfenden Gero Hörmann, Steffen Krost und Moritz Stoltz.

Zehn Minuten vor der Schlusssirene lag die Erste der Häfler Spielgemeinschaft mit 31:16 vorne und schraubte das Tempo selbst im Gefühl des sicheren Sieges nicht zurück. Nach 60 recht einseitigen Minuten hatte die HSG Friedrichshafen-Fischbach I mit 39:22 gewonnen und zeigte durchaus, dass man nicht zu schlecht für die Landesliga gewesen war. Wie so oft im Sport, fehlten nur Kleinigkeiten. „Sicherlich ist es schade, dass wir nun nicht mehr in dieser Liga mit dabei sind. Aber ich sehe darin auch eine Chance eines Neustartes in der Bezirksliga“, sagte Rolf Nothelfer. „Ich hoffe, dass die Verletzten bald zurück sind und wir im Kern so zusammen bleiben.“

Ob der HSG-Trainer dann weiterhin Rolf Nothelfer heißt, werden die Gespräche in den nächsten Wochen zeigen.