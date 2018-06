Auch nach Spieltag vier der Handball-Bezirksklasse ist die HSG Friedrichshafen-Fischbach II noch immer ohne Punktgewinn geblieben. Der Liganeuling verlor gegen den TSV 1848 Bad Saulgau II nach einer schwachen Leistung mit 29:37. Gerade in der Abwehr hatte die Häfler Spielgemeinschaft viel zu viel zugelassen.

Die 53. Minute in der Bad Saulgauer Kronriedsporthalle: Die HSG Friedrichshafen-Fischbach II ist im Angriff und liegt mit 26:30 hinten. Zwei Würfe der Mannschaft von Trainer Rolf Nothelfer klatschen an den Pfosten, der dritte Versuch wird von Lukas Frankenhauser im Kasten des TSV 1848 Bad Saulgau II entschärft – im Gegenzug netzt Federik Söder zum 31:26 ein. Diese Spielsituation war bezeichnend für diesen Abend, im Spiel der Häfler Handballer lief nicht viel zusammen. Während man in der Defensive die Anspiele an den Kreis verschlief, agierte man in der Offensive zu zögerlich und einfallslos. Weil die „Zweite“ des Württembergligisten um Söder und Co. beherzt zupackte und die gegnerischen Angreifer ausbremste, schimpfte Nothelfer an der Seitenlinie.

Der Auftritt seiner Jungs gefiel ihm so gar nicht, auch der eine oder andere taktische und personelle Wechsel fruchtete einfach nicht. Folgerichtig rissen die Hausherren das Geschehen spätestens nach dem Seitenwechsel an sich – schon zur Halbzeit lag der TSV mit 17:14 vorne. Als Bad Saulgau dann auch noch HSG-Rückraumshooter Sebastian Röder aus dem Spiel nahm, war eine Art Vorentscheidung gefallen. Beinahe mühelos verteidigten die Gastgeber ihren Vorsprung, auch von den Außenpositionen war beinahe jeder Versuch ein Treffer. Dennoch gab sich das junge Team vom Bodensee nicht auf und verkürzte in der 42. Minute auf 21:22. Für die Wende reichte es dennoch nicht. Und das auch, weil Frankenhauser immer wieder zur Stelle war oder seine Vorderleute den Deckungsverbund stabil hielten. Irgendwie wirkte das erfahrene Team aus Bad Saulgau cleverer, hatte immer eine Lösung parat. Am Ende gewann der TSV 1848 Bad Saulgau II verdient mit 37:29 und brachte dem Gegner aus der Zeppelin- und Messestadt die vierte Niederlage in Folge bei.

HSG FF II: Morawetz, Heina (Tor); Röder (7), Eckmann (6/2), Hörmann (4), Nothelfer (3), Schmidt (3), Hein (3), Krost (2), Stenger (1), Mutschler, Schicketanz.