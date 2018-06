Mit einem verdienten 32:30-Erfolg auf der Habenseite sind die Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach I am Sonntagabend aus der EWS-Arena in Göppingen abgereist. Im Landesliga-Duell mit der „Zweiten“ von Frisch Auf war die Häfler Spielgemeinschaft entschlossener und hatte sich nie aus ihrem Rhythmus bringen lassen.

Als David Tovmasyan vier Sekunden vor dem Anpfiff in der EWS-Arena in Göppingen an den Ball kam, lag die HSG Friedrichshafen-Fischbach I denkbar knapp mit 31:30 in Führung. Soeben hatte Gegner Frisch Auf Göppingen II nach seiner letzten Auszeit den möglichen Ausgleich verpasst. Tovmasyan schaltete blitzschnell und sah, dass das Gehäuse der Hausherren verwaist war. Mit einer Mischung aus Gefühl und Präzision beförderte der Linkshänder das Spielgerät in Richtung des Göppinger Tores - die Entscheidung. Mit der Schlusssirene war sein Versuch über die Linie gekullert – 32:30.

Dritter Saisonsieg

Während sich die Spieler der Häfler Spielgemeinschaft jubelnd in den Armen lagen und „Aus-, Aus-, Auswärtssieg“ skandierten, war die Enttäuschung beim favorisierten Kontrahenten, der sich mit Spielern des A-Junioren-Bundesliga-Kaders verstärkt hatte, spürbar. Dabei hatte sich die HSG FF ihren bereits dritten Saisonerfol völlig verdient. Von Beginn an war sie die giftigere Mannschaft und wusste vor allem in der Abwehr zu überzeugen. Nach 19 Minuten lag das Team von Cheftrainer Stephan Kummer mit 13:8 vorne – es klappte beinahe alles. Bis, ja bis zwei Zeitstrafen kurz hintereinander "Frisch Auf" zurück ins Spiel brachten (12:14, 25.). Bis zum Halbzeitpfiff lagen die Gäste wieder deutlicher vorne – 18:15. In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Doch: Jedes Mal, wenn die Göppinger Reserve wieder am Ausgleich schnupperte, hatten die HSG-Akteure mit schönen Zuspielen zum freien Mitspieler oder krachenden Würfen aus der Distanz eine Antwort parat. Zwischenzeitlich versuchten es die Hausherren mit einer offensiveren Deckung und einer Manndeckung gegen Tovmasyan oder Silas Witzemann. Aber auch das brachte die Häfler nicht aus dem Rhythmus. Und das auch, weil sich ausgerechnet Göppingens Abwehrhüne Nemanja Ristic eine Rote Karte einhandelte. In der 46. Minute hatte er Witzemann mit der Hand voll im Gesicht erwischt. Seine Hinausstellung hatte der HSG Friedrichshafen-Fischbach I zusätzlichen Schwung und Auftrieb gegeben. „Man hat gesehen, dass die Jungs total motiviert waren“, sagte Stephan Kummer. „Ich denke, dass uns der Gegner unterschätzt hat. Mit elf Mann gegen diesen Gegner ein solche Leistung zu bringen, ist Wahnsinn.“

HSG: Göser, Robakowski (Tor); Tovmasyan (7/1), Witzemann (6), Turnadzic (6), Westerholt (5), Schöberl (4), Dohrn (2), Pentzlin (1), Nothelfer (1), Schicketanz.