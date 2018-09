Die HSG Friedrichshafen-Fischbach II hat ihr Auftaktspiel in der Handball-Kreisliga A (Bodensee) mit 24:21 gewonnen. Dabei musste sich die Häfler Reserve gegen die Zweite von Blau-Weiß Feldkirch mächtig strecken, um beide Zähler in der eigenen Halle zu behalten.

Zur Pause lag die Mannschaft von HSG-Coach Elvir Alibasic mit 11:10 vorne. „Das war ein hartes Stück Arbeit für uns. Ich bin froh, dass wir das Spiel noch gewonnen haben“, sagte der Häfler Übungsleiter hinterher. „In der Halbzeit haben wir einige Dinge klar angesprochen.“

Das war auch aus Zuschauersicht nötig, weil Friedrichshafen-Fischbach mitunter schläfrig agierte und im Deckungsverbund recht unsortiert aufgetreten war. Folgerichtig lagen die Hausherren in der Bodenseesporthalle nach zehn Minuten mit 2:5 hinten, waren jedoch nach 25 Minuten mental in der Partie angekommen (10:7). Bis zur Pausensirene war Feldkirch II wieder dran und hielt das Duell bis in die Schlussphase hinein offen (21:21, 55.). Dank der Paraden von Philipp Jakob, er hielt unter anderem einen Siebenmeter, und mit Unterstützung einiger Leistungsträger aus der ersten Mannschaft wendete die HSG FF II das Blatt erneut und sorgte mit drei Treffern in Serie für die Entscheidung zum 24:21-Endstand. Somit startete der Absteiger aus der Bezirksklasse mit einem Heimerfolg in die neue Runde.