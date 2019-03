Die Bezirksliga-Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach haben dem schon feststehenden Meister HSG Langenau-Elchingen am Samstag eine Partie auf Augenhöhe geboten. Am Ende siegten die Gäste verdient mit 32:27, weil Tatjana Schönefeldt und Co. phasenweise nicht zu stoppen gewesen waren. Für die Häflerinnen geht es nun in die Relegation.

19 Treffer (fünf von sechs Siebenmetern) erzielte die Spielmacherin der Gäste insgesamt und machte in schönster Regelmäßigkeit genau dann ein Tor, wenn der Außenseiter vom Bodensee gerade im Begriff war, den Rückstand zu verkürzen. Bereits zu Beginn war es Schönefeldt, die der Partie ihren Stempel aufdrückte. Von den ersten sechs erfolgreichen Abschlüssen des Spitzenreiters zeigte sie sich für fünf verantwortlich. Und: Hätte sie einen Strafwurf nicht an den Pfosten gesetzt, hätte sie alle sechs Treffer zum 6:3-Zwischenstand für die Gästemannschaft gemacht (11.).

Mit zunehmender Spieldauer verteidigte der Tabellenführer seinen Vorsprung relativ problemlos, weil die HSG-Defensive meistens einen Schritt zu spät kam und zu viele Fahrkarten warf. Dennoch steckte die Häfler Spielgemeinschaft nicht auf und lag fünf Minuten vor der Halbzeitsirene nur noch mit 10:14 hinten. Zur Pause führte der Landesliga-Aufsteiger mit 16:11 und kontrollierte das Geschehen auf dem Spielfeld auch im zweiten Durchgang. Man wurde das Gefühl nicht los, als würde Langenau-Elchingen eigentlich noch schneller spielen können.

Da es die HSG FF jedoch nicht schaffte, den Rückstand – der stets bei vier bis fünf Treffern lag – in dieser Phase zu verkürzen, bremste Trainer Karl-Heinz Waltenberger seine Mädels von der Bank aus ein. Als Helena Pechar in Minute 45 eine Zwei-Minuten-Strafe kassierte, schloss Schönefeldt dreimal in Serie zum 24:17 ab. Es war die Vorentscheidung. Und das auch, weil Pechar vier Minuten später die dritte Zeitstrafe kassierte und Annika Nothelfer aufgrund einer Knieverletzung nicht mehr weitermachen konnte. Folgerichtig waren die Gastgeberinnen spätestens jetzt nicht mehr in der Lage zuzulegen und für eine richtig große Überraschung zu sorgen. Am Ende gewann die HSG Langenau-Elchingen auch diese Partie souverän, beendete die Runde mit 18 Siegen aus 18 Begegnungen und der Traumbilanz von 36:0-Punkten.

Und der Namensvetter vom Bodensee? Der muss nachsitzen, weil man als Tabellenachter nun in die Relegation um den Klassenerhalt muss. „Wir haben diesen Gegner ärgern können, hätten aber noch mutiger auftreten können“, bilanzierte Damir Turnadzic, Trainer der HSG. „Wir sind diesen vier bis fünf Toren die ganze Zeit hinterhergerannt. Nun müssen wir eben in die Relegation.“