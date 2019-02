HSG-Handballerinnen landen Big Point in Ludwigsfeld

Während den Bezirksliga-Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach am Wochenende ein enorm wichtiger Sieg im Abstiegskampf gelungen ist, düpierte der FC Kluftern in der B-Liga die HSG Langenargen-Tettnang III. Nichts zu bestellen hatte die HSG Friedrichshafen-Fischbach II in der Kreisliga A beim HC Hard II.

Bezirksliga Damen: TSF Ludwigsfeld - HSG Friedrichshafen-Fischbach 21:25 (13:12) – Die HSG-Damen haben das Siegen doch noch nicht verlernt. Dank einer über weite Strecken der Partie soliden Vorstellung nahm Friedrichshafen-Fischbach beide Zähler mit zurück an den Bodensee und verschaffte sich somit etwas Luft im Abstiegskampf. Vieles, was in den vergangenen Wochen einfach nicht hinhauen wollte, klappte dieses Mal fast wie von selbst. Sogar ein knapper Rückstand zur Pause (12:13) brachte die HSG FF dieses Mal nicht aus der Ruhe. In Überzahl wendeten die Gäste vom Bodensee das Blatt und sorgten durch einen Doppelschlag von Celina Hörmann in der Schlussminute für den 25:21-Endstand. Entsprechend groß war die Erleichterung und die Freude im Häfler Lager beim Siegerselfie vor der Halle. „Endlich haben sich meine Mädels für die harte Arbeit der vorigen Wochen belohnt“, sagte HSG-Coach Damir Turnadzic. „Jede Spielerin hat alles gegeben und mit Leidenschaft gekämpft.“

HSG FF: Amann, Hackenberg (Tor); Hörmann (5/1), Rist (5), Kunz (5, 1/2), Feßler (4/1), Pechar (3), Barbouchi (2/1), Pilsner (1), Haid, Jessica Heina, Scharr, Diemer, Kordes.

Kreisliga A Herren: HC Hard II - HSG Friedrichshafen-Fischbach II 34:24 (17:13): Obwohl Gero Hörmann und Nino Merkel im Trikot der HSG-Reserve im Nachbarland große Torgefahr ausstrahlten, reichte es für die „Zweite“ aus Friedrichshafen-Fischbach nicht für Zählbares gegen Hard II. Dies war dem Umstand geschuldet, dass die Gäste die Kreisanspiele der Gastgeber aus Österreich nicht gut genug in den Griff bekamen und sich die Häfler in der Offensive zu sehr in Einzelaktionen verstrickte. Zudem leistete man sich zu viele unnötige Zeitstrafen, sodass sogar für kurze Zeit HSG-Mannschaftskapitän Tobias Gräfe das Tor hütete. „Am Ende ist die Niederlage einen Tick zu hoch für mich. Aber mit so vielen leichten Fehlern wird es einfach schwer, etwas mitzunehmen“, fasste Gräfe zusammen.

HSG FF II: Jakob (Tor); Hörmann (10/3), Merkel (8), Baumann (3, 1/2), Gräfe (1), Rodi (1), Ben Keller (1), Jannis Lunkwitz, Magino, Fiesel, Pascal Pentzlin, Pogert.

Kreisliga B Herren: FC Kluftern - HSG Langenargen-Tettnang III 22:21 (11:9): Für die große Überraschung des vergangenen Wochenendes waren die Handballer aus Kluftern verantwortlich. In der heimischen Brunnisachhalle schlugen sie das Spitzenteam aus Langenargen-Tettnang III, das nun von der HSG Oberstaufen-Lindenberg auf Tabellenplatz eins abgelöst wurde. Bis in die Schlussphase hinein entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, welches die Mannschaft von FCK-Coach Reinhard Gessinger knapp für sich entschied. Es war erst die dritte Saisonniederlage für Georg Vögele und seine „LA Hippos“.

FCK: Klose (Tor), Merkle (5), Thum (5), Würthner (3), Mirko Behnke (3, 2/3), Dickreiter (2), Kuzma (2), Jannik Behnke (1, 0/1), Tardiveau (1), Müller.

HSG III: Müller (Tor); Vögele (8/1), Zeinar (7), Dreher (2), Knierim (2), Krauß (1), Schiewe (1), Merath, Schulze, Widmann.