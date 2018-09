HSG-Handballerinnen geben möglichen Heimsieg aus der Hand

Das Damenteam der HSG Friedrichshafen-Fischbach hat sich am Samstag in der Handball-Bezirksliga zum 20:20-Endstand mit einem Zähler zufrieden geben müssen. Dabei waren die Gastgeberinnen gegen die HSG Lonsee-Amstetten lange auf Erfolgskurs gewesen. Doch in einer hektischen Schlussphase gab das Häfler Team den Sieg aus der Hand.

Als Louisa Kunz im HSG-Trikot in der 46. Minute zum 19:15 erfolgreich gewesen war, glaubten wohl die meisten Zuschauer in der Häfler Bodenseesporthalle an einen doppelten Punktgewinn für die Heimmannschaft. Doch es sollte anders kommen, weil die junge Mannschaft von HSG-Coach Damir Turnadzic in den Schlussminuten in Hektik verfiel, einiges mit der Brechstange versuchte und mit der offensiven Deckung der Gäste aus Lonsee-Amstetten überhaupt nicht zurechtkamen.

Deren Trainer Julian Berger schickte seine Spielerinnen bei gegnerischem Ballbesitz nach vorne – es entwickelten sich viele Eins-gegen-Eins-Duelle. Infolgedessen leistete sich die Häfler HSG technische Fehler und Ballverluste, sodass Madita Schwarz in der 56. Minute auf 18:19 verkürzte. Als es in der 58. Minute 19:20 aus Sicht der Gäste stand, nahm Turnadzic eine Auszeit. Er redete auf sein junges Team ein, das dennoch nicht wieder in seinen Spielrhythmus zurückgefunden hatte.

Obwohl nach Hannah Gerings Strafwurf zum 20:20 in der 59. Minute noch genügend Zeit gewesen wäre, schloss Friedrichshafen-Fischbach einen Tick zu früh ab und hätte so beinahe noch mit leeren Händen da gestanden – doch es blieb bei der Punkteilung zum 20:20-Endstand.

„Für mich ganz klar ein verlorener Punkt. Da war mehr drin für uns“, fasste HSG-Trainer Turnadzic seine Enttäuschung in Worte. „Wir waren über 60 Minuten die bessere Mannschaft, haben es aber verpasst, den Sack zuzumachen, weil wir zu hektisch geworden sind.“

Dabei hatten die HSG-Damen beim Aktiven-Debüt von Jessica Heina sogar die verletzungsbedingten Ausfälle von Dorothea Diemer und Isabel Heina weggesteckt und nach dem Seitenwechsel zunächst immer eine Lösung im Angriff parat gehabt. Bis, ja bis Lonsee-Amstetten die Deckung umstellte. Am Samstag, 6. Oktober, steht für die HSG-Frauen das Derby bei der TSG Ailingen an (Anwurf: 20 Uhr).