Am Ende hat es nicht für den Klassenerhalt in der Handball-Landesliga gereicht, ab Herbst spielen die Herren I der HSG Friedrichshafen-Fischbach daher wieder in der Bezirksliga. Einer der Hauptgründe für den bitteren Abstieg war für den alten und neuen Trainer Rolf Nothelfer das große Verletzungspech.

„Die Mannschaft hat sich aufgrund der vielen verletzungsbedingten Ausfälle immer wieder neu finden müssen“, erklärt Nothelfer, der erst im Landesliga-Endspurt Stephan Kummer an der Seitenlinie der Häfler Spielgemeinschaft abgelöst hatte. Der HSG-Vorstand wollte im Abstiegskampf einen neuen Impuls setzen und hatte sich schweren Herzens zu dieser Personalentscheidung entschlossen (SZ berichtete). Dennoch reichte es für die Herren I der HSG FF nicht mehr für den Ligaverbleib, weil man gegen Vöhringen (35:23) zwar überraschte, aber gegen Mitkonkurrenten wie Bartenbach (25:27) oder Ravensburg (22:23) patzte.

Als der sprichwörtliche Käse quasi gegessen war und der Abstieg rechnerisch feststand, spielte Friedrichshafen-Fischbach dann alledings noch einmal ganz groß auf und gewann beim TV Brenz (27:21) und daheim gegen Kuchen-Gingen (39:22). „In diesen Partien hat sich zweifelsohne gezeigt, dass das Team Landesliganiveau hat“, betont Rolf Nothelfer, der – wie berichtet – im Amt bleibt. Mit Stephan Utzinger bekommt er einen neuen Assistenten an der Seitenlinie, da der bisherige „Co“ Ingo Ortlieb mittlerweile zum HSG-Vorsitzenden gewählt worden ist.

„Wir mussten in den meisten Spielen mit recht kleinem Kader antreten, sodass es uns in der Schlussphase einer Begegnung an der nötigen Substanz fehlte.“ Und tatsächlich: Während die Häfler Handballer in vielen Duellen bis zur 40. Minute auf Augenhöhe unterwegs waren, fiel man im letzten Drittel auseinander oder bekam konditionelle Probleme. Folgerichtig hofft Coach Nothelfer, dass in der kommenden Hallenrunde 2018/19 das Verletzungspech einen großen Bogen um den Bodensee macht.

„Wir beginnen Mitte Juni mit der Vorbereitung. Die meisten Spieler haben uns bereits zugesagt“, erklärt der HSG-Coach. Der peilt als Saisonziel eine Platzierung unter den ersten Drei der Bezirksliga an. Ein – zugegeben – recht ambitioniertes, aber nicht unmögliches Vorhaben.