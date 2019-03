HSG-Handballer verwandeln gleich ihren ersten Matchball

Die erste Mannschaft der HSG Friedrichshafen-Fischbach hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Handball-Bezirksliga gesichert. Dank eines souveränen 38:19-Heimsiegs am Samstagabend gegen Bregenz Handball II schaffte die Mannschaft von HSG-Trainer Rolf Nothelfer den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga.

„Landesliga, Landesliga – hey, hey“, sangen die Auswechselspieler der HSG Friedrichshafen-Fischbach Arm in Arm bereits in den letzten Sekunden der Partie, während sich die rund 300 Zuschauer in der Häfler Bodenseesporthalle zu Standing Ovations erhoben. Nachdem sich die HSG-Handballer, Betreuer Nino Merkel und Coach Nothelfer vom Gegner verabschiedet hatten, kamen sie wenige Augenblicke später im Kreis zusammen und tanzten.

Gleichzeitig spendeten die Fans Applaus, klatschten sich ebenfalls ab und machten sich auf in Richtung Verkaufsstand oben unter dem Hallendach. Dort waren kurz darauf auch die Männer um HSG-Kapitän Martin Westerholt anzutreffen – galt es doch, sich den einen oder anderen Schulterklopfer und ein frisches Kaltgetränk abzuholen. In den 60 Minuten zuvor ließen die Hausherren keinen Zweifel daran aufkommen, wer das Spielfeld als Sieger verlassen würde.

Während die Abwehr um Fabian Pentzlin mit seinen Nebenleuten im Verbund mit Torwart Enrico Göser nach einer ausgeglichenen Anfangsphase immer stärker wurde und den Gästen aus Österreich so gut wie keine Lücken anbot, wusste die Häfler Offensive mit treffsicheren Abschlüssen und schönen Spielzügen zu überzeugen – 11:6 (22.).

Bis zur Halbzeitpause vergrößerte der Meister seinen Vorsprung auf 17:8. Und das auch, weil der Kontrahent aus dem Nachbarland gerade einmal mit acht Akteuren angereist war. Folgerichtig fehlten auch in Abschnitt zwei die personellen Alternativen, um den druckvollen Angriffsspiels des Spitzenreiters Herr zu werden.

Diesem gelang phasenweise alles – selbst der Kempa-Trick von Silas Witzemann auf Julian Fischinger durfte da nicht fehlen. Inzwischen hütete David Pietsch das Häfler Gehäuse, so manche Stammkraft bekam von den HSG-Verantwortlichen Zeit zum Durchatmen.

Alle Siebenmeter verwandelt

Wie sehr die Erste der Häfler HSG diesen Sieg wollte, unterstreicht auch die Tatsache, dass der zukünftige Landesligist alle seine sieben Strafwürfe im Bregenzer Kasten unterbrachte. Bereits nach 45 Minuten lag Friedrichshafen-Fischbach mit 29:14 vorne und setzte sich am Ende problemlos mit 38:19 durch. Der Rest war Party pur.

„Ich bin total glücklich, gar keine Frage“, sagte Rolf Nothelfer. „Zuletzt war die Mannschaft immer komplett, sodass wir gut eingespielt waren und stets eine Lösung gefunden haben.“