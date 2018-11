HSG-Handballer unterliegen Saulgauer Reserve

Die Herren I der HSG Friedrichshafen-Fischbach haben sich dem TSV 1848 Bad Saulgau II in der Handball-Bezirksliga am Samstagabend mit 27:32 geschlagen geben müssen. Die Gäste sorgten in den Minuten nach dem Seitenwechsel für die Vorentscheidung. Dabei hatte es die HSG FF bei der Heimpremiere in der Fischbacher Sporthalle im ersten Durchgang ordentlich gemacht.

Von Beginn an lieferten sich die beiden Kontrahenten im Derby einen offenen Schlagabtausch. Während in den Abwehrreihen beherzt zugepackt wurde, suchten beide Teams in der Offensive konsequent den Abschluss. Zwar gelang hüben wie drüben noch nicht alles wie gewünscht. Jedoch konnte sich der hochgehandelte Aufsteiger aus Bad Saulgau in der Schlusshase des ersten Durchgangs zum 17:15-Halbzeitstand etwas absetzen. Nach dem Seitenwechsel schlichen sich bei den Hausherren aus Friedrichshafen-Fischbach technische Fehler und Ballverluste ein, sodass die Mannschaft von TSV-Trainer Markus Weisser in den Minuten 30 bis 36 mit einem 5:0-Lauf vorentscheidend auf 22:15 davonzog.

Dies war dem Umstand geschuldet, dass die HSG FF Schwächen in der Rückwärtsbewegung offenbarte und so mancher Spielzug misslang. In der Folge verteidigte die Zweite aus Bad Saulgau ihren Vorsprung bis zum 28:23 in Minute 52 relativ mühelos. In dieser Spielphase verpassten es die Jungs von HSG-Coach gleich zweimal, den Rückstand zu verkürzen, sodass der Tabellenzweite wenige Augenblicke später auf 30:23 erhöhte (55.).

„Gegner ist eingespielter“

Während die Häfler Fans ihr Team nach wie vor mit Trommeln unterstützten, machte sich auf dem Spielfeld spürbar Resignation breit – zumindest etwas. Zwar hatte Rolf Nothelfer, dank der Aushilfen aus der HSG-Zweiten und einigen Akteuren der A-Jugend, beinahe eine volle Bank aufgeboten. Doch wurde die eine oder andere Stammkraf, vor allem in der Defensive, schmerzlich vermisst. Infolgedessen hatte es Saulgau vergleichsweise leicht, seine Anspiele an den Kreis anzubringen, weil es hier und da noch an der nötigen Abstimmung fehlte. Zwar kam die HSG Friedrichshafen-Fischbach noch einmal etwas heran und verkürzte zum 27:32-Endstand. Doch der Gegner aus der Kurstadt hatte das Tempo inzwischen gedrosselt.

„Wir haben die Anspiele an den Kreis einfach nicht in den Griff bekommen, weil wir in der Abwehr abermals in einer anderen Formation angetreten sind“, sagte Nothelfer. „Man hat deutlich gemerkt, dass der Gegner eingespielter ist und einfach weniger Fehler gemacht hat.“