HSG-Handballer unterliegen Bartenbach mit 25:27

Ohne Zählbares und mit neuen Verletzungssorgen im Gepäck sind die Landesliga-Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach am späten Samstagabend aus Göppingen an den Bodensee zurückgekehrt. Beim ebenfalls vom Abstieg bedrohten TSV Bartenbach unterlag die Häfler Spielgemeinschaft mit 25:27.

Über die gesamte Spielzeit lieferten sich die Hausherren und die Gäste einen offenen Schlagabtausch - mit leichten Vorteilen für den TSV. Dieser stellte die Häfler Spielgemeinschaft mit einer offensiven 3:2:1-Deckung gleich zu Beginn vor arge Probleme. Darüber hinaus trat Friedrichshafen-Fischbach beim Tabellenletzten in der Abwehr nicht kompakt genug auf und leistete sich mitunter zu viele technische Fehler im Spielaufbau. Dazu gesellten sich ausgelassene Chancen in Kombination mit zu überhasteten Abschlüssen, sodass Bartenbach nach 19 Minuten mit 10:7 führte. Nach den ersten 30 Minuten lag die Mannschaft von HSG-Trainer Rolf Nothelfer mit 13:15 in Rückstand und sollte auch nach dem Seitenwechsel den viel zitierten Bock nicht umstoßen können.

Dies war dem Umstand geschuldet, dass die ohnehin ersatzgeschwächte HSG FF I aufgrund von Verletzungen im Spielverlauf ohne Markus Schöberl, Janik Weisner und Andreas Rohrbeck auskommen beziehungsweise weitermachen musste. Infolgedessen wurde es schwer bis unmöglich für das neue Tabellenschlusslicht, den Gastgebern in der Göppinger Parkhaushalle ernsthafte Probleme zu bereiten.

Zwar ließen sich die Häfler Handballer bis in die Schlussminuten hinein nicht abschütteln und kämpften beherzt, agierten in dieser Partie in so mancher Phase unter dem Strich jedoch zu hektisch und überhastet. „Wir haben aktuell mit zu vielen Verletzungen zu kämpfen und sind in entscheidenden Situationen einfach nicht abgebrüht genug“, sagte Rolf Nothelfer, der von Jacob Schicketanz und Enrico Göser an der Seitenlinie unterstützt wurde, hinterher. "Ich hoffe, dass nach der Osterpause der eine oder andere wieder auf die Platte zurückkehrt." Am Samstag, 7. April, geht es für die HSG ab 19 Uhr bei Lauterstein II weiter.