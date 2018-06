HSG-Handballer sind heiß auf Heimpremiere

Mit einer großen Portion an Motivation und Vorfreude gehen die Landesliga-Handballherren der HSG Friedrichshafen-Fischbach I in ihr erstes Heimspiel. Der Aufsteiger vom See empfängt am Sonntag, 27. September, ab 17 Uhr in der Häfler Bodenseesporthalle (Katharinenstraße 28) die SG Herbrechtingen-Bolheim. Die TSG Ailingen gastiert derweil in Wangen.

Die Gäste der HSG aus Herbrechtingen-Bolheim verfügen über einen wurfgewaltigen Rückraum und einen starken Kreisläufer, den die Gastgeber von Beginn an in den Griff bekommen sollten. Für den verhinderten HSG-Torwart Philipp Robakowski rückt Enrico Göser ins Team, das zudem auch wieder von Pascal Spahn unterstützt wird. Nach wie vor nicht einsatzfähig sind Nils Gorzalka, Patrick Winghardt und Steffen Schönefeldt.

„Der mir unbekannte Gegner war in der Vorsaison Vierter und liebäugelt auch in dieser Spielzeit mit einem Spitzenplatz“, glaubt HSG-Coach Alex Göser. „Wir hoffen dennoch auf eine gelingende Heimpremiere vor stimmungsvollen Publikum."

Ebenfalls dem ersten Heimspiel der laufenden Hallenrunde blicken die Handballer von der TSG Ailingen entgegen. In der Bezirksklasse kommt es dabei am Samstag, 26. September, ab 20 Uhr in der Sporthalle im Häfler Berufschulzentrum (Steinbeisstraße 20) zum Aufeinandertreffen mit der MTG Wangen II. „Als Absteiger aus der Bezirksliga ist Wangen für mich ein Kandidat, der um die Meisterschaft mitspielen will“, betont TSG-Trainer Ralf Becker, dessen Mannschaft ohne Marcello Ficht, Oliver Rossi und Andy Felbinger auskommen muss. Darüber hinaus stehen die beiden Langzeitverletzten Manuel Kuttler und Lars Rossi gegen den spielstarken Gegner aus dem Allgäu nicht zur Verfügung. Ob Rückkehrer Andreas Heerdt mit dabei sein kann, ist noch fraglich. Heerdt hatte sich zum Auftakt gegen Vogt (23:24, Anmerkung der Redaktion) eine Verletzung zugezogen. Auf der Gegenseite könnte in Marc Kuttler ein alter Bekannter zum Einsatz kommen. Die Wangener Reserve schlug zum Auftakt den TSV Blaustein II mit 30:23. „Ich denke, dass wir vor einer fast unlösbaren Aufgabe stehen“, sagt Becker. „Wir wollen jedoch dagegenhalten und nicht schon vor der Partie geschlagen geben.“ Das dürfte insbesondere die Ailinger Fans freuen.

Alle Spielansetzungen stehen im Internet unter

www.hvw-online.org