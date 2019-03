Während die HSG Friedrichshafen-Fischbach I am Wochenende gleich den ersten Matchball im Titelkampf der Handball-Bezirksliga nutzen möchte, ist das Ailinger Herrenteam im Aufstiegsrennen der Kreisliga A auch von Schützenhilfe abhängig. Eine richtig schwere Aufgabe steht zudem den HSG-Damen ins Haus. Die Partien in der Übersicht:

Bezirksliga Herren: HSG Friedrichshafen-Fischbach I - Bregenz Handball II (Samstag, 30. März, 20 Uhr, Bodenseesporthalle in Friedrichshafen) – Mit einer vollen Bank und einem klaren Ziel geht der Bezirksliga-Spitzenreiter ins Heimspiel gegen die zweite Mannschaft aus Bregenz. „Keine Frage: Wir wollen die Entscheidung in Sachen Meisterschaft vor den eigenen Fans klarmachen. Meine Jungs sind momentan sehr gut drauf und richtig heiß auf dieses Spiel“, gibt HSG-Chefcoach Rolf Nothelfer zu Protokoll. „Ja, ich bin guter Dinge.“

Bezirksliga Damen: HSG Friedrichshafen-Fischbach - HSG Langenau-Elchingen (Samstag, 18 Uhr, Bodenseesporthalle) – „Wir wissen, dass der Gegner klarer Favorit ist, weil er bisher alle seine Spiele gewonnen hat“, erklärt HSG-Trainer Damir Turnadzic und fügt hinzu: „Aber meine Mannschaft möchte sich nicht verstecken. Es geht darum, sich würdig zu verabschieden. Dabei hoffen wir auch auf die Unterstützung unserer Fans.“ Sollte die Häfler HSG dem Kontrahenten ein Bein stellen können, wäre das wohl die mit Abstand größte Sensation.

Bezirksliga Damen: SC Lehr II - TSG Ailingen (Samstag, 18 Uhr, Sporthalle Ulm-Nord in Ulm-Lehr) – Auf Wiedergutmachung dürften die Ailinger Handballerinnen nach der 28:47-Abreibung beim Meister aus Langenau-Elchingen gegen das Tabellenschlusslicht aus Lehr aus sein. „Für mich ist in diesem Spiel der Sieg ein Muss“, nimmt Jürgen Frank kein Blatt vor den Mund. „Es geht für mich darum, eine Reaktion zu zeigen und sich mit einer ordentlichen Leistung in die Pause zu verabschieden“, ergänzt der TSG-Coach

Bezirksklasse Damen: TV Kressbronn - TSG Ehingen-Donau (Sonntag, 31. März, 17 Uhr, Seesporthalle in Kressbronn) – Ins letzte (Heim)Spiel als „Seesterne“ gehen die Handballerinnen aus Kressbronn und sind dabei Außenseiter gegen den Tabellenzweiten von der Donau. „Wir wollen noch einmal alle Kräfte mobilisieren und einen schönen Abschluss hinlegen“, betont TVK-Trainerin Stefanie Raaf. „Es waren sieben schöne Jahre als TV Kressbronn. Aber wir freuen uns auch auf das, was in der neuen Spielzeit auf uns zukommt.“ Wie die „Schwäbische Zeitung“ jüngst berichtete, schließt sich der TV Kressbronn nach dem Saisonende mit der SG Argental zusammen.

Bezirksklasse Damen: SV Schemmerhofen - SV Tannau (Sonntag, 17 Uhr, Mühlbachhalle in Schemmerhofen) – Für die Tannauer Handballerinnen wird die Partie in Schemmerhofen so oder so eine besondere werden. Schließlich ist dieser Vergleich gleichbedeutend mit dem letzten Einsatz von Coach Hubert Baur an der Seitenlinie. Und: Für beide Teams auf den Tabellenplätzen sechs und vier der Bezirksklasse geht weder nach oben noch nach unten viel.

Kreisliga A Herren: TSG Ailingen - BW Feldkirch II (Samstag, 18.30 Uhr, Sporthalle Ailingen) – Nach der knappen Niederlage beim Spitzenreiter Wangen III (24:25) brauchen die Ailinger Handballer gegen die Reserve aus Feldkirch einen Heimsieg sowie – bestenfalls – Schützenhilfe des Meisters aus dem Allgäu, der am Folgetag bei der Ailinger Konkurrenz um Tabellenplatz zwei, dem HC Hard I), anzutreten hat. Mal schauen, ob die TSG um Handballtrainer Peter Rossi ihrem Traum vom Aufstieg Leben einhauchen kann.