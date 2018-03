Während die Bezirksliga-Handballerinnen des TV Kressbronn als einzige Mannschaft vor den eigenen Fans antreten dürfen, sind die Teams aus Ailingen, Friedrichshafen-Fischbach und Kluftern am Wochenende auswärts im Einsatz. Die Partien in der Übersicht:

HC Hohenems - HSG Friedrichshafen-Fischbach I (Samstag, 24. Februar, 19.30 Uhr, Sporthalle Herrenried in Hohenems): Die wahrscheinlich schwerste Aufgabe aus Sicht der Handballvereine vom Bodensee haben die Landesliga-Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach erwischt. Die in akuter Abstiegsgefahr schwebenden Jungs von Chefcoach Stephan Kummer müssen am Samstagabend ausgerechnet beim Spitzenreiter im Nachbarland antreten. Und das – so bestätigte es Co-Trainer Ingo Ortlieb der „Schwäbischen Zeitung“ – abermals mit einem recht dünnen Kader. Keine guten Voraussetzungen, um die „Emser“ herauszufordern.

TG Biberach II - TSG Ailingen (Samstag, 15.30 Uhr, Sporthalle des Pestalozzi-Gymnasiums in Biberach): Auch die Bezirksliga-Handballerinnen aus Ailingen bekommen es am Wochenende mit dem Tabellenführer zu tun – und hoffen, dabei von zahlreichen TSG-Schlachtenbummlern an die Riss begleitet zu werden. „Wir wollen nach dreiwöchiger Spielpause an die Leistung und das Ergebnis aus dem Hinspiel anknüpfen“, nimmt TSG-Trainer Richard Darga kein Blatt vor den Mund. Warum auch nicht? Mittlerweile hat sich Ailingen gefestigt und stürmte auf Tabellenplatz drei – dank einer Serie von fünf Partien ohne Niederlage. Und: Das erste Duell der beiden Teams ging mit 29:24 an die TSG.

SG Ulm & Wiblingen - HSG Friedrichshafen-Fischbach I (Samstag, 18 Uhr, Tannenplatzhalle in Ulm-Wiblingen): Unter erschwerten Bedingungen macht sich der Tross der Bezirksliga-Handballerinnen aus Friedrichshafen-Fischbach auf den Weg in den Ulmer Süden. Zahlreiche Verletzungen, krankheitsbedingte Ausfälle und berufliche Verpflichtungen lassen das Häfler Aufgebot schrumpfen. „Mir stehen gerade einmal vier Stammspielerinnen zur Verfügung“, klagt HSG-Coach Damir Turnadzic, der die Begegnung gerne verlegt hätte. Diesem Wunsch schoben die Gastgeberinnen einen Riegel vor, sodass die Häfler HSG auf die Unterstützung der A-Juniorinnen bauen muss. „So wird es ganz schwer für uns, beim Tabellenzweiten etwas zu holen“, erklärt Turnadzic und fügt hinzu: „Aber wir werden alles versuchen.“

TV Kressbronn - HC Lustenau (Samstag, 18 Uhr, Sporthalle im Sportzentrum Langenargen): Mit vorsichtigem Optimismus geht die Ailinger und Häfler Ligakonkurrenz aus Kressbronn in das Aufeinandertreffen mit Lustenau. Obwohl Andrea Beck ausfallen wird und hinter dem Einsatz von Ann-Kathrin Messner noch ein Fragezeichen steht, ist TVK-Trainerin Stefanie Raaf zuversichtlich: „Wir wollen den Schwung aus den letzten beiden Siegen mitnehmen und auch gegen Lustenau angreifen. Es ist alles möglich, weil wir großes Vertrauen in unsere Spielerinnen haben.“ Mal schauen, ob auch Martina Kordic wieder mitmischt. Sollten die Seesterne gewinnen, hätte man in der Tabelle den Anschluss zum HCL hergestellt.

TSV Lindau - HSG Friedrichshafen-Fischbach II (Samstag, 19.45 Uhr, Sporthalle in Lindau-Aeschach): Das Derby zwischen Lindau und der Zweiten der HSG FF in der Bezirksklasse der Männer ist zugleich eine Partie, in der es um wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt geht. „Es gilt, den torgefährlichen Rückraum, der uns im Hinspiel arge Probleme bereitet hat, in den Griff zu bekommen“, fordert HSG-Spielertrainer Klaus Schmidt sein Team zu erhöhter Wachsamkeit auf. „Wir haben eine volle Bank und somit größere Chancen darauf, etwas mitzunehmen.“ Mal schauen, ob die Hausherren da mitspielen.

SG Burlafingen/PSV Ulm II - HSG Friedrichshafen-Fischbach II (Samstag, 18 Uhr, Sporthalle I beim Sportzentrum in Neu-Ulm-Pfuhl): Mit dem Tabellennachbarn der Damen-Bezirksklasse dürfen sich die Mädels um Spielertrainerin Carina Pilsner von der HSG Friedrichshafen-Fischbach II am Samstagabend messen. Nur einen Punkt trennen den gastgebenden Neunten vom Achten vom Bodensee, der mit einem Rumpfkader anreist. „Wir wollen uns eben so gut wie nur möglich verkaufen“, erklärt Pilsner.

HC Hohenems II - FC Kluftern (Samstag, 15.50 Uhr, Sporthalle Herrenried in Hohenems): Eine Woche nach der Punkteteilung mit der HSG Oberstaufen-Lindenberg fahren die Kreisliga-Handballer von Coach Reinhard Gessinger nach Vorarlberg. Dort nimmt es der FC Kluftern mit der Reserve des HC Hohenems auf, die auf Platz zwei steht.