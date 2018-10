HSG-Handballer landen Kantersieg gegen Leutkirch

Die HSG Friedrichshafen-Fischbach I hat in der Handball-Bezirksliga der Männer einen klaren Sieg gefeiert. In der Bodenseesporthalle behielt die Mannschaft von HSG-Coach Rolf Nothelfer gegen die TSG Leutkirch mit 34:18 die Oberhand. Der Schlüssel zum klaren Heimerfolg war eine richtig gute Defensivarbeit.

Denn die Häfler Spielgemeinschaft war in der Abwehr von Beginn an hellwach (4:0, 6.) und kassierte den ersten Gegentreffer zum 5:1-Zwischenstand erst in der achten Minute. In der Offensive setzte die HSG FF gegen die Gäste aus dem Allgäu mit erfolgreichem Tempospiel, aus dem Rückraum sowie über den Kreis Akzente und zog bis zur 20. Spielminute auf 12:4 davon. Bis zum Pausenpfiff ließ Friedrichshafen-Fischbach nicht nach und war auch von taktischen Mitteln der TSG nicht zu bremsen. Sowohl auf wechselnde Abwehrformationen des Kontrahenten als auch für eine Manndeckung gegen Stefan Dohrn hatten die Hausherren eine Reaktion parat und lagen nach 30 Minuten klar mit 20:7 vorne.

Auch danach dominierten die Gastgeber das Geschehen, sehr zur Freude der anwesenden Fans in der Häfler Bodenseesporthalle. Obwohl man im Abschluss nun nicht mehr ganz so konsequent zu Werke ging und den einen oder anderen Pfostentreffer zu verzeichnen hatte, blieb der Vorsprung konstant. Nach zwei Dritteln der Partie führten die Häfler Handballer mit 26:10 und gewannen auch in dieser Höhe verdient.

Dies war dem Umstand geschuldet, dass die HSG im Vergleich zur bitteren Pleite bei der HSG Langenau-Elchingen II (21:25, wir berichteten) unterm Strich viel weniger Fehler machte, immer eine Antwort parat hatte und bis in die Schlussminuten mit klugen Entscheidungen aufwartete.

Sehr zur Freude von Rolf Nothelfer, der das klare 34:18 wie folgt analysierte: „Wir haben vor einer tollen Kulisse die richtige, nämlich eine durchweg positive Einstellung an den Tag gelegt. Daran kann man jetzt anknüpfen. Ich hoffe, dass es nun so weitergeht. Solch eine Reaktion hatte ich nach der Niederlage in Elchingen erwartet.“