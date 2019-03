Während die Bezirksliga-Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach am Wochenende Tabellenplatz eins verteidigen wollen, sind die „Seesterne“-Handballerinnen aus Kressbronn gleich zweimal im Einsatz und könnten sich dabei auch fürs Finalturnier des Bezirkspokals qualifizieren.

Bezirksliga Herren: HSG Friedrichshafen-Fischbach I - HSG Langenau-Elchingen II (Sonntag, 10. März, 16.40 Uhr, Bodenseesporthalle in Friedrichshafen) – „Wir können aus dem Vollen schöpfen und haben mit dem Gegner noch eine Rechnung offen, die wir gerne begleichen würden“, sagt HSG-Coach Rolf Nothelfer vor dem Vergleich mit der Reserve aus Langenau-Elchingen, die das Hinspiel mit 25:21 für sich entscheiden konnten. „Wenn die Einstellung stimmt, bin ich zuversichtlich, dass wir das Spiel aufgrund des gewachsenen Selbstvertrauens gewinnen.“ Sollte die HSG das Vorhaben umsetzen können, würde sie ihre Tabellenführung verteidigen.

Bezirksklasse Damen: TV Kressbronn - HCL Vogt (Samstag, 9. März, 18 Uhr, Carl-Gührer-Halle in Tettnang) – Als Tabellendritter treffen die „Seesterne“ aus Kressbronn auf den Spitzenreiter aus Vogt. Keine leichte Aufgabe für die Mannschaft von TVK-Trainerin Stefanie Raaf, die folgende Marschroute parat hat: „Wir werden alles daran setzen, den Tabellenführer zu ärgern und die Punkte in heimischer Halle zu behalten. Ich bin sehr guter Dinge.“ Und das, obwohl die Kressbronnerinnen zuletzt drei Wochen Pause hatten und auf Torfrau Michaela Fricker verzichten müssen. Ihre Position in der Mannschaft wird A-Juniorin Lucy Rieger einnehmen.

Bezirkspokal Damen: TV Kressbronn - TSV Bernstadt (Sonntag, 17 Uhr, Sporthalle im Sportzentrum in Langenargen) – Keine 24 Stunden nach dem Topspiel gegen Vogt sind die Kressbronner Handballerinnen abermals im Einsatz. Dieses Mal jedoch im Bezirkspokal und nicht in der Tettnanger Gührer-Halle, sondern im Langenargener Sportzentrum. Bei einem Erfolg stünden die TVK-Mädels im Final-Four-Turnier, also unter den letzten vier Teams im laufenden Pokalwettbewerb. „Trotz der Doppelbelastung gilt es auch hier noch einmal alles reinzuwerfen“, betont Trainerin Raaf. „Bernstadt ist uns unbekannt, sodass wir auf uns schauen müssen. Wir möchten, aus einer starken Abwehr, Druck über die erste und zweite Welle erzeugen.“ Klingt nach einem klaren Matchplan. Ob es mit der Umsetzung klappt, wird man sehen.

Kreisliga A Herren: TG Bad Waldsee - TSG Ailingen I (Samstag, 19.15 Uhr, Frauenberg-Gymnasium in Bad Waldsee) – „Für mich ist das eine richtungsweisende Partie, ob man weiter um den begehrten Relegationsplatz mitspielt oder im Mittelfeld abtaucht“, unterstreicht TSG-Chefcoach Peter Rossi die Bedeutung dieses Spiels in Waldsee am Samstagabend. In der jüngeren Vergangenheit hat die Erste aus Ailingen insbesondere auswärts nicht ihr wahres Leistungsvermögen abrufen können. „Wir müssen endlich auch einmal auswärts mit Selbstbewusstsein und der nötigen Spieldisziplin auftreten“, fügt Rossi hinzu, dessen Team voraussichtlich ohne Sohn und Spielmacher Lars Rossi antreten muss.

Kreisliga B Herren: HC Hohenems II - FC Kluftern (Samstag, 18.10 Uhr, Sporthalle Herrenried in Hohenems) – Rein vom Tabellenstand her gesehen, fahren die FCK-Handballer als Favorit ins Nachbarland. Doch Vorsicht: Mit Harz und in anderer Besetzung als bei Auswärtsfahrten sind österreichische Handballmannschaften meistens ein ganz anderer Prüfstein. Mal schauen, ob die Jungs aus Südbaden gegen die Zweite aus Hohenems bestehen können.