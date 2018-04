Während die meisten Handball-Mannschaften aus Friedrichshafen und Umgebung bereits das Saisonende genießen, sind die Herrenteams der HSG Friedrichshafen-Fischbach noch gefordert. Am Sonntag, 29. April, stehen in der Häfler Bodenseesporthalle zwei Spiele an.

HSG Friedrichshafen-Fischbach I - SG Kuchen-Gingen (Sonntag, 29. April, 17 Uhr, Bodenseesporthalle in Friedrichshafen): Wie schon in der Vorwoche beim TV Brenz, werden die Landesliga-Handballer der HSG FF I auch gegen Kuchen-Gingen mit vergleichsweise dünner Personaldecke antreten. Während Andreas Baumann dieses Mal nicht aushelfen wird, springen dafür Steffen Krost und Gero Hörmann bei der Ersten ein, die bereits vor diesem letzten Spieltag als Absteiger feststeht. „Gegen Brenz haben meine Jungs von der ersten bis zur letzten Minute leidenschaftlich gekämpft“, betont Coach Rolf Nothelfer. „Vielleicht gelingt uns gegen Kuchen-Gingen ja eine ähnliche Leistung. Es wird vor allem darauf ankommen, dass wir uns unsere Kräfte wieder entsprechend gut einteilen.“

HSG II - HCL Vogt (Sonntag, 15 Uhr, Bodenseesporthalle in Friedrichshafen): Eine erste erfreuliche Nachricht aus Sicht der Zweiten der Häfler Spielgemeinschaft gibt es schon vor dem Anwurf der letzten Rundenpartie gegen Vogt in der Bezirksklasse zu vermelden: Denn die Hausherren – die ebenfalls schon abgestiegen sind – werden einen etatmäßigen Torhüter aufbieten. „Wir möchten versuchen, den favorisierten Gegner zu ärgern und unseren Fans zu zeigen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt", sagt Spielertrainer Klaus Schmidt. Vor diesen beiden Duellen lädt die HSG FF ab 11 Uhr zum Saisonabschluss mit Ehrungen ein.