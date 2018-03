HSG-Handballer empfangen den Tabellenzweiten

Fast alle Handballerinnen und Handballer aus Friedrichshafen um Umgebung sind am Wochenende 3./4. März wieder im Einsatz. Während die TSG Ailingen und die HSG Friedrichshafen-Fischbach zu Heimspieltagen einladen, kämpfen der FC Kluftern sowie der TV Kressbronn auswärts um Zählbares. Die Begegnungen in der Übersicht:

HSG Friedrichshafen-Fischbach I - TV Altenstadt (Samstag, 3. März, 20 Uhr, Bodenseesporthalle Friedrichshafen): „Altenstadt könnte uns von der Spielweise liegen, obwohl sie gerade einen richtig tollen Lauf haben“, blickt HSG-Cheftrainer Stephan Kummer einigermaßen positiv aufs Landesliga-Heimspiel seiner HSG-Handballer am Samstagabend voraus. Und das auch, weil die Hausherren gegen den Tabellenzweiten – Stand Donnerstag – mit einem größeren Kader antreten als in der Vorwoche. „Die klare Niederlage in Hohenems wirft uns nicht um, weil wir phasenweise auch gute Momente hatten. Darauf wollen wir aufbauen“, ergänzt Kummer, der beispielsweise auch wieder auf die zuletzt verhinderten Studenten Markus Schöberl, Janik Weisner und Tim Nothelfer bauen kann. Dafür wird Julian Fischinger vorerst sein letztes Spiel im HSG-Trikot machen – ihn zieht es ins Ausland.

TSG Ailingen - SG Ulm & Wiblingen (Samstag, 18.10 Uhr, Sporthalle Ailingen): Auf die nächsten Punkte sind die Bezirksliga-Handballerinnen aus Ailingen am Wochenende aus. Seit Ende November schwimmt die Mannschaft von Coach Richard Darga auf einer Erfolgswelle – gegen die SG aus Ulm & Wiblingen kann und soll es aus TSG-Sicht gerne so weitergehen. „Wir können uns auf dem zweiten Platz nicht ausruhen, da es an der Spitze ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen gibt“, erklärt Darga. „Es ist wichtig, dass wir unseren üblichen Durchhänger abstellen und an unserer Torausbeute arbeiten.“ Sollte dies gelingen, könnten die Ailinger Handballerinnen über Nacht Platz eins erobern, weil die TG Biberach II erst am Sonntag spielt.

SC Vöhringen - TV Kressbronn (Samstag, 17.30 Uhr, Sporthalle im Sportpark Vöhringen): Nach der klaren Heimniederlage gegen Lustenau (15:22, SZ berichtete), sind die „Seesterne“ aus Kressbronn in der Bezirksliga der Damen auf Wiedergutmachung aus. „Für uns ist es zweifelsohne ein sehr wichtiges Spiel, auf das wir uns gezielt vorbereitet haben“, betont Spielertrainerin Stefanie Raaf, deren Mannschaft um Spielmacherin und Trainerkollegin Martina Kordic momentan Tabellenachter ist. Ein Sieg beim Sechstplatzierten wäre im Kampf um den Klassenerhalt immens wichtig. „Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen“, ergänzt Raaf, die gegebenenfalls auch selbst wieder im Einsatz sein wird.

HSG Friedrichshafen-Fischbach II - HC Hohenems (Samstag, 14.30 Uhr, Bodenseesporthalle): Auf den Spitzenreiter der Bezirksklasse der Damen treffen die Mädels der Häfler Reserve. Erst beim Treffpunkt wird sich endgültig entscheiden, welchen Kader Spielertrainerin Carina Pilsner um sich versammeln kann. Das Team aus Hohenems hat im bisherigen Saisonverlauf alle Begegnungen gewinnen können.

HSG Friedrichshafen-Fischbach II - MTG Wangen II (Samstag, 16.20 Uhr, Bodenseesporthalle): Mit dem Tabellenzweiten bekommt es die „Zweite“ aus Friedrichshafen-Fischbach in der Bezirksklasse am Samstagnachmittag zu tun. „Wir sind klarer Außenseiter“, betont HSG-Spielertrainer Klaus Schmidt und fügt an: „Dennoch wollen wir dem Publikum Zuhause zeigen, dass wir kämpfen können und wollen.“ Es wäre schon eine faustdicke Überraschung, wenn der Tabellenletzte die Wangener Reserve ärgern kann.

TSG Ailingen - MTG Wangen III (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle Ailingen): Nach der nächsten, wochenlangen Pause wartet auf die Kreisliga-Handballer aus Ailingen gleich ein richtig dicker Brocken. Niemand geringerer als der noch verlustpunktfreie Spitzenreiter aus dem Allgäu ist diesmal bei der TSG zu Gast. „Wir haben im Hinspiel die Niederlage knapp halten können und wollen Wangen die erste Niederlage beibringen“, gibt sich TSG-Coach Peter Rossi kämpferisch. „Für uns gilt es, im Angriff die Torchancen geduldig rauszuspielen“, so Rossi.

TV 1846 Isny - FC Kluftern (Samstag, 20 Uhr, Rotmoos-Sporthalle in Isny) und SV Tannau II - FC Kluftern (Sonntag, 4. März, 15 Uhr, Mehrzweckhalle in Tettnang-Obereisenbach): Während der Tabellenvierte der Kreisliga der Männer im Allgäu beim Vorletzten zu Gast ist, treffen sich die FCK-Mädels mit Tannau zum Kreisliga-Kellerduell.