HSG-Handballer belohnen gute Leistung mit einem Punkt

Die Herren I der HSG Friedrichshafen-Fischbach haben im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Landesliga gepunktet. Gegen den HC BW Feldkirch holte die Mannschaft von Chefcoach Stephan Kummer am Samstagabend zum 21:21-Endstand einen Zähler.

Dabei hatten die Gäste aus Vorarlberg in den Schlussminuten die Siegchance auf der Hand. Doch es sollte anders kommen, weil der an diesem Tag überragende Enrico Göser zwischen den Häfler Pfosten in der 58. Minute beim 19:20 aus HSG-Sicht einen Siebenmeter parierte und somit die Niederlage verhinderte. Sekunden später glich Klemen Kotnik zum 20:20 aus. In der 59. Minute sollte Feldkirch abermals einen Strafwurf zugesprochen bekommen, den Philipp Franz sicher verwandelte. Mit der Schlusssirene erzielte Klaus Schmidt den Endstand in einem Spiel, das von Beginn an intensiv, spannend und ausgeglichen war.

Insbesondere die beiden Abwehrreihen machten ihre Sache recht ordentlich, sodass sich keine der beiden Mannschaften absetzen konnte - 4:4 (13.). In dieser Phase machten die Hausherren zu wenig aus ihren Möglichkeiten und zeigten sowohl im Tempogegenstoß als auch von der Siebenmeterlinie Nerven. Folgerichtig gingen die Gäste aus dem Nachbarland mit einem knappen 10:9-Vorsprung in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch – mit leichten Vorteilen für Feldkirchs Lars Springhetti und seine Mitspieler (14:12, 38.). Abermals glichen die Gastgeber – auch dank des guten Defensivverbundes und den Paraden von Göser – aus und gingen nach einem Doppelschlag von Fabian Pentzlin mit 17:16 in Führung (44.).

Selbst in diesen Minuten ließ die Erste der Häfler Spielgemeinschaft so manch gute Chance aus, sodass Springhetti und Franz ihr Team nach 56 Minuten zum 20:18 auf die Siegerstraße brachten. Bis, ja bis Göser im Zusammenspiel mit seiner Defensive noch einmal über sich hinauswuchs und Schmidt mit der letzten Aktion des Spiels für den verdienten Punktgewinn der HSG sorgte.

Trotz des einen Zählers hat die HSG Friedrichshafen-Fischbach I in der Handball-Landesliga nach wie vor die Rote Laterne inne. „Der eine Punkt ist aus meiner Sicht mehr als verdient“, sagte Stephan Kummer nach Spielschluss und fügte hinzu: „Was mich ärgert, ist, dass wir in entscheidenden Phasen zu viel liegenlassen. Aber man hat gesehen, dass die Mannschaft lebt und willig ist. Rico und die Abwehr waren klasse.“

HSG FF I: Göser, Kotnik (4), Fischinger (4), Pentzlin (3), Schmidt (3), Westerholt (2), Nothelfer (2), Rohrbeck (2), Weisner (1), Eckmann, Turnadzic, Dohrn.