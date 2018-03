HSG Friedrichshafen-Fischbach wird für gute Leistung nicht belohnt

Die Herren I der HSG Friedrichshafen-Fischbach haben am Samstagabend in der Handball-Landesliga nichts Zählbares in der eigenen Halle behalten können. Dabei war die abstiegsbedrohte Mannschaft von HSG-Cheftrainer Stephan Kummer gegen den Tabellenzweiten auf Augenhöhe unterwegs. Am Ende hatte der TV Altenstadt jedoch knapp mit 31:29 die Nase vorne gehabt.

„Dieses Ergebnis ist zweifelsohne sehr bitter für uns. Wir hätten uns zumindest einen Punkt verdient gehabt, was sehr wichtig für die Psyche meiner Mannschaft gewesen wäre“, bilanzierte Stephan Kummer die Niederlage. „Es waren nur Kleinigkeiten, die uns dieses Mal gefehlt haben.“

Und tatsächlich: Als die HSG FF I in der 50. Minute mit 25:24 vorne lag und wenige Sekunden später sogar in Überzahl spielte, vergab sie gleich zweimal die Möglichkeit zum 26:24-Zwischenstand. Ein gefundenes Fressen für ein abgezocktes Team wie Altenstadt, das genau deshalb ganz oben in der Tabelle angesiedelt ist. Ruckzuck war der Ausgleich zum 25:25 geschafft, wenige Augenblicke später lagen die Gäste gar mit 27:26 vorne.

Als Jörn Bausch in der 58. Minute zum 30:27 einnetzte, machte sich bei den mitgereisten Fans aus Altenstadt so etwas wie Erleichterung breit. Nicht nur sie, sondern auch der Verfolger von Spitzenreiter Hohenems hatte sich diese Begegnung beim Schlusslicht in der Häfler Bodenseesporthalle anders vorgestellt.

Dabei lag der Favorit beim Außenseiter zunächst mit 4:1 vorne (5.), während bei den Hausherren viele Rädchen noch nicht ineinander griffen. In der zehnten Minute zeigte sich Stefan Dohrn im HSG-Trikot für den 6:6-Ausgleich verantwortlich. In den Schlussminuten des ersten Abschnitts führte Friedrichshafen-Fischbach sogar (12:10, 27.), ging dann allerdings doch noch mit einem 13:14-Rückstand in die Halbzeit. Dies war dem Umstand geschuldet, dass die TVA-Abwehr so manchen Versuch des Kontrahenten vom Bodensee noch entscheidend abfälschte oder sich auf Keeper Ionut Torica verlassen konnte.

Selbst nach dem Seitenwechsel gestalteten die Häfler die Partie offen und hatten in der bereits angesprochenen Phase die Möglichkeit, wegzuziehen. Diese Chance wurde jedoch vertan, sodass Simon Knosp für die endgültige Entscheidung sorgte – 31:28 (60.). Für den Schlusspunkt zum 29:31-Endstand aus HSG-Sicht sorgte Fabian Pentzlin. Und das in einem Spiel, in dem mehr drin gewesen wäre, weil die HSG-Handballer kadermäßig vergleichsweise mal wieder breiter aufgestellt waren.