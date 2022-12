HSG Friedrichshafen-Fischbach will sich im Mittelfeld festsetzen

Die beiden Bodensee-Teams in der Männer-Bezirksliga sind aktuell im Niemandsland der Tabelle positioniert. Sowohl die Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach als auch die Handballer der HSG Langenargen-Tettnang haben bisher drei ihrer absolvierten Spiele gewonnen. Beide Mannschaften hoffen, sich mit einem Erfolg am Wochenende im Mittelfeld der Tabelle festzusetzen und sich somit von der Abstiegszone zu lösen.

Etwas entspannter ist die Lage bei der HSG Friedrichshafen-Fischbach. Der Landesliga-Absteiger hat ein Spiel weniger als Langenargen-Tettnang absolviert und hat mit 6:8 Punkten nach sieben Begegnungen auch noch Kontakt zu den ersten Fünf der Tabelle. Mit einem Sieg in der nächsten Begegnung können die Blisshards auch definitiv näher an ihren direkten Tabellennachbarn heranrücken. Zu Hause in der Bodenseesporthalle trifft das Team von Trainer Andreas Rohrbeck auf die HSG Langenau/Elchingen II. Das Spiel beginnt am Sonntag um 18 Uhr. Der Gegner dürfte dabei nur so vor Selbstvertrauen strotzen. Zuletzt gewann der Tabellenfünfte auswärts bei Spitzenreiter TSB Ravensburg mit 31:27 und am vergangenen Samstag schlug Langenau/Elchingen II den Aufsteiger Langenargen-Tettnang deutlich mit 45:27.

Für die HSG Langenargen-Tettnang war es logischerweise eine heftige Niederlage. Daraus muss das Team von Trainer Clemens Balle die richtigen Lehren ziehen. An sich sollte diese Klatsche den Aufsteiger aber auch nicht umwerfen. Die junge Mannschaft der HSG ist bekannt dafür, einen sehr guten Teamgeist zu haben und mit Rückschlägen umgehen zu können. Tabellarisch betrachtet befindet sich Langenargen-Tettnang als Achter mit drei Siegen und fünf Niederlagen auch immer noch im Soll. Im ersten Bezirksliga-Jahr geht es ausschließlich um den Klassenerhalt. Bestenfalls soll dieser aber so sorgenfrei wie möglich erzielt werden. Das nächste Auswärtsspiel beim besser postierten Tabellennachbarn BW Feldkirch am Samstag um 20 Uhr bietet die Chance, den Platz im Mittelfeld zu festigen.