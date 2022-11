HSG Friedrichshafen-Fischbach will in Derbys bestehen

In der Frauen-Bezirksliga ist auch der SV Tannau im Einsatz. Zu Hause in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang empfängt der Sechste am Samstag um 18 Uhr den besser postierten Tabellennachbarn HC Lustenau.

Die HSG Friedrichshafen-Fischbach steht vor einem besonderen Wochenende. Beide Bezirksligamannschaften der Häfler haben am kommenden Samstag ein Derby vor der Brust. Den Anfang machen die Männer: Für das Team von Trainer Andreas Rohrbeck geht es zur HSG Langenargen-Tettnang (Samstag, 18 Uhr, Sportzentrum Langenargen). Zwei Stunden später beginnt das Spiel der Frauen bei der TSG Ailingen in der Sporthalle Ailingen an der Fohlenstraße 19.

Ein echter Favorit lässt sich im Männerderby nicht ausmachen. Langenargen-Tettnang hat mit zwei Siegen aus vier Spielen den besseren Start hingelegt, aber muss sich als Aufsteiger erst noch über einen längeren Zeitraum beweisen. Schon mehr Erfahrung auf einem höheren Level bringt Friedrichshafen-Fischbach mit: Die Häfler waren in der Vorsaison in der Landesliga unterwegs. Dort hagelte es aber Niederlagen, und auch nach dem punktlosen Abstieg in die Bezirksliga hat die HSG schon zum Saisonbeginn drei knappe Pleiten kassiert. Für das Rohrbeck-Team ist das Derby in Langenargen somit ein wichtiges Spiel, um am Mittelfeld der Bezirksliga dranzubleiben.

HSG-Frauen im Soll

Gelungen ist der Start der HSG-Frauen. Der Aufsteiger gewann zwei der ersten vier Spiele und kann deshalb auch befreit bei der TSG Ailingen antreten. Nach der ersten Saisonniederlage beim HC Lustenau (19:23) möchten die Gastgeber sofort wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.