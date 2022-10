HSG Friedrichshafen Fischbach verliert schon wieder

Für die Männermannschaft der HSG Friedrichshafen-Fischbach sind es schwierige Zeiten. In der vergangenen Saison stiegen die Häfler Handballer ohne einen einzigen Punkt in 18 Spielen aus der Landesliga ab und auch in der neuen Spielklasse hat sich die Niederlagenserie bisher nicht durchbrechen lassen. Nach der knappen Niederlage beim Bezirksliga-Tabellenführer TSB Ravensburg (24:25) misslang die Saisonheimpremiere am vergangenen Samstag in der Bodenseesporthalle gegen den HC Lustenau (26:27).

Bis zur Halbzeit sah es dabei eigentlich gut aus. Die HSG kam stark in die Partie und erarbeitete sich in der ersten Viertelstunde eine 6:3-Führung. Mit einem knappen Vorsprung (11:10) ging es auch in die Pause – ohne einen einzigen Rückstand in den ersten 30 Minuten.

Es reicht nur noch für Ergebniskosmetik

Zu Beginn der zweiten Halbzeit machten sich die Blisshards aber das kaputt, was sie sich zuvor aufgebaut haben. Valentin Diex (32., Siebenmeter), Mikail Yildiz (33.), Diex (35.), Luca Ponticelli (36.) und Niklas Maux (37.) machten in nur sieben Minuten aus einem 10:11-Rückstand eine 15:11-Führung für den HC Lustenau. Danach nahm HSG-Trainer Andreas Rohrbeck eine Auszeit und die Gastgeber steigerten sich vor 80 Zuschauern. Die Österreicher ließen die Häfler aber erst am Ende noch einmal herankommen. Es reichte aber nur noch für Ergebniskosmetik. Der beste HSG-Torschütze mit neun Treffern, Klemen Kotnik, traf zum 24:27 (60.). Lukas Jörger und Pascal Pentzlin ließen die Niederlage am Ende noch etwas knapper aussehen.

Nach einer einwöchigen Pause gastieren die Häfler Bezirksliga-Handballer am Samstag, 22. Oktober, ab 20.15 Uhr beim TV Gerhausen 2.