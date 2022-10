HSG Friedrichshafen-Fischbach steht vor erstem Heimspieltag

Erstmals in der Saison 2022/2023 haben die Bezirksligamannschaften der HSG Friedrichshafen-Fischbach ein Liga-Heimspiel. Zunächst sind am Samstag die Damen im Einsatz, ehe die Männer in ihre Partie starten.

Beide Teams treffen auf den gleichen Gegner: Zweimal gastiert eine Mannschaft des HC Lustenau in der Bodenseesporthalle in Friedrichshafen. Den Anfang machen die Frauen, die um 18 Uhr um Zähler kämpfen. Für die Häfler Handballerinnen ist es das dritte Saisonspiel. Die ersten beiden Partien gingen klar verloren. Nach der 15:28-Auftaktniederlage beim SC Vöhringen gab es eine 23:34-Pleite in Bregenz. Im Bezirkspokal verlor Friedrichshafen-Fischbach mit 23:32 gegen den Landesligisten HSG Langenau-Elchingen. Der Aufsteiger hat somit mehr Spielpraxis als der kommende Gegner. Lustenau hat bislang erst eine Begegnung in der Saison absolviert – gegen Bregenz unterlag der HCL mit 19:28.

Drittes Pflichtspiel für die Männerteams

Ab 20.15 Uhr duellieren sich dann die Herrenteams der HSG Friedrichshafen-Fischbach und des HC Lustenau. Es ist jeweils das dritte Pflichtspiel für die beiden Mannschaften. Im Bezirkspokal sind sowohl die HSG als auch der HCL eine Runde weitergekommen. In der Liga stehen die Österreicher durch das 33:33-Unentschieden gegen die HSG Langenau-Elchingen II zurzeit einen Tick besser da. Denn die Blisshards verloren ihre bisher einzige Saisonbegegnung beim TSB Ravensburg knapp mit 24:25.