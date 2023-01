HSG Friedrichshafen-Fischbach schlägt Spitzenteam

Mit ihrem Heimsieg am vergangenen Samstagabend hat die HSG Friedrichshafen-Fischbach der benachbarten TSG Ailingen einen großen Gefallen getan. Die Häfler Handballerinnen besiegten den Tabellenzweiten SC Vöhringen in der heimischen Bodenseesporthalle mit 26:23 (12:12) und ermöglichten es der TSG, mit einem 38:22-Sieg gegen den SV Tannau die Spitzenposition in der Bezirksliga auszubauen.

Für Friedrichshafen-Fischbach ist es die Bestätigung einer bislang äußerst erfolgreichen Spielzeit. Nach dem Aufstieg aus der Bezirksklasse hat sich die Mannschaft um Trainer Alex Stehle in der höheren Liga sofort einen Mittelfeldplatz gesichert und ein Polster zu den Abstiegsrängen geschaffen.

Starker Start und starkes Ende

Beim Heimsieg gegen das Spitzenteam aus Vöhringen erwischte die HSG einen Traumstart. Nach dem Tor von Jessica Heina in der 15. Minute stand es 8:4 für die Gastgeberinnen. Die Gäste ließen das aber nicht auf sich sitzen und glichen noch vor der Pause aus. In der Folge war es lange eng, aber in den letzten zehn Minuten der Begegnung erspielten sich die Häflerinnen einen kleinen Vorsprung, der ausreichte. Den 26:23-Endstand vor 125 Zuschauern besorgte die beste Torschützin des Spiels: Annika Nothelfer.