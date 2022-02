HSG Friedrichshafen-Fischbach ohne Fehl und Tadel

Die Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach steuern weiter unaufhaltsam auf die Meisterschaft zu. Denn auch im Heimspiel gegen den SC Lehr 2 gab sich der souveräne Tabellenführer der Bezirksklasse keine Blöße. Der eindeutige 33:14 (15:6)-Erfolg bedeutete schon den elften Sieg in Serie.

In der ersten Hälfte hielten die in kleiner Besetzung angereisten Gäste aber besser dagegen als gedacht: Nach einer Viertelstunde stand es zur Freude des SCL sogar 5:5-Unentschieden. Das lag jedoch auch an der HSG-Mannschaft, die ziemlich nervös wirkte und vergleichsweise viele Torchancen ungenutzt ließ. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit kamen die Häfler Handballerinnen besser in den Rhythmus und setzten sich mit gutem Gegenstoßspiel auf 15:6 ab. Zudem gewann die Defensive um Torfrau Sylvia Weber-Amann deutlich an Stabilität.

Stehles Meckern auf hohem Niveau

Vor einer stimmungsvollen Kulisse in der Bodensee-Sporthalle – rund 40 Zuschauer wohnten dem Spiel bei – blieb die HSG auch in der zweiten Hälfte tonangebend. Friedrichshafen-Fischbach verteidigte den Vorsprung ohne Probleme und entschied den zweiten Durchgang dadurch mit 18:8 für sich. Jeweils sechsmal erfolgreich waren Jessica Heina und Annika Nothelfer. Auch Sarah Feßler (5 Tore) sowie Emilia Hemberger (4 Tore) durften häufiger jubeln. Mit dem Sieg machten die Häflerinnen auch Trainer Alex Stehle glücklich, der sich aber eine bessere Anfangsphase gewünscht hätte und zu diesem Zeitpunkt auch an der Seitenlinie auf und ab marschierte. „Wir haben aus meiner Sicht viel zu lange gebraucht, um ins Spiel zu finden. Eigentlich hätten wir schon zur Halbzeit viel deutlicher führen müssen. Aber das ist wohl Meckern auf hohem Niveau“, meinte Stehle.

Ein weiterer Schritt in Richtung Aufstieg soll am nächsten Samstag gelingen. Da gastiert die HSG um 20.15 Uhr beim noch punktlosen Schlusslicht TSB Ravensburg.