HSG Friedrichshafen-Fischbach kurz vor dem Ziel

13 Siege in 14 Spielen - das ist seit Sonntagabend die nunmehr beinahe makellose Erfolgsbilanz der Damenmannschaft der HSG Friedrichshafen-Fischbach. Denn auch im Heimspiel gegen den TV Weingarten II ließen die Bezirksklasse-Handballerinnen nichts anbrennen: Am Ende siegte die HSG mit 34:25 (16:10) und rückte damit dem Ziel Meisterschaft ein großes Stück näher.

Der Erfolg gegen Weingarten war vollkommen verdient und zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Gefahr. In der Bodenseesporthalle in Friedrichshafen stand es zur Halbzeit schon 16:10 für die Gastgeberinnen. „Die Abwehr um die gewohnt starke Torfrau Sylvia Weber-Amann ließ relativ wenig zu. Außerdem kamen wir am gegnerischen Kreis ziemlich leicht zum Torerfolg“, analysierte die HSG in ihrer Mitteilung. Die Mannschaft von Trainer Alex Stehle ließ auch im zweiten Durchgang nicht locker. „Wir diktierten das Spielgeschehen auch nach dem Pausentee und schalteten nicht wirklich zurück“, so Friedrichshafen-Fischbach. „Dies war auch möglich, weil die Reserve aus Weingarten technische Fehler machte und Ballverluste einstreute.“ Diese Fehler sowie Ballverluste bestrafte der Tabellenführer gnadenlos. Als erfolgreichste Torschützin trat Außenspielerin Sarah Feßler auf, die zwölf Treffer beisteuerte – sieben davon von der Siebenmeterlinie.

Packung für die SG Argental II

Nun sind die Häfler Handballerinnen kurz vor dem Ziel. Das lautet Meisterschaft, da das mit dem Aufstieg in die Bezirksliga verbunden wäre. Und schon am kommenden Samstag könnte dieses Ziel realisiert werden. Voraussetzung dafür ist ein eigener Sieg im Auswärtsspiel bei der SG Argental II (17.45 Uhr) sowie ein Patzer des Tabellenzweiten Bregenz. Die Österreicher gastieren um 15.15 Uhr beim Tabellendritten TG Biberach II – damit weiß die HSG vor dem Spielbeginn, ob die Meisterschaft fixiert werden kann.

Für Friedrichshafen-Fischbach ist es das vorletzte Saisonspiel. Zum Abschluss gastiert das Stehle-Team am 19. März um 17.30 Uhr beim Vorletzten HSG Langenau/Elchingen II.

Argental II steht aktuell auf dem fünften Platz und hat noch vier Spiele. Nach der 16:46-Packung in Bregenz am vergangenen Samstag spielt die SGA nun gegen Friedrichshafen-Fischbach. Danach geht es noch gegen Biberach II und zweimal gegen Langenau/Elchingen II.