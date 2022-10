HSG Friedrichshafen-Fischbach: Kompliziertes Personalpuzzle vor Spiel gegen Ulm-Wiblingen

Langenargen-Tettnang spielt in Lustenau

„Wir sind noch nicht gefestigt“, sagte Clemens Balle, Trainer der HSG Langenargen-Tettnang, nach dem knappen 26:25-Sieg im Derby beim HCL Vogt. Beim Schlusslicht tat sich der Aufsteiger lange sehr schwer und bewegte sich vor allem in der ersten Halbzeit auf einem niedrigen Niveau. Daraus möchte die HSG ihre Lehren ziehen und schon im kommenden Auswärtsspiel beim HC Lustenau (Samstag, 20 Uhr) wesentlich stärker auftreten. Sehr erfreut ist Balle über die Entwicklung des 18-jährigen Luis Csajagi. Er war in Vogt der beste Torschütze der HSG (sieben Treffer) und hat mit zwei verwandelten Siebenmetern in einem hitzigen Spiel Nervenstärke bewiesen. (nib)