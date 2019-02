HSG Friedrichshafen-Fischbach II lässt aufhorchen

Die Herren II der HSG Friedrichshafen-Fischbach haben in der Handball-Kreisliga A für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Im Häfler Stadtderby brachte das Kellerkind der TSG Ailingen eine bittere 20:26-Niederlage bei. Bitter deshalb, weil sich die Mannschaft von TSG-Coach Peter Rossi als Tabellenzweiter mitten im Aufstiegsrennen befindet.

Dass Derbys oft ihre eigenen Gesetze haben, mag abgedroschen klingen. Doch selten hat diese Sportweisheit so gut gepasst wie am Samstagabend im Kreisliga-Stadtderby in der Häfler Bodenseesporthalle zwischen Friedrichshafen-Fischbach und Ailingen. Denn die TSG hätte nach einem 29:15-Kantersieg gegen den HC Lustenau II in der Vorwoche mit ziemlich breiter Brust unterwegs sein können, während es im HSG-Lager eigentlich nur darum ging, den Schaden so gering wie nur möglich zu halten. An Zählbares im Kampf gegen den Abstieg hatten bei den Hausherren gegen den Tabellenzweiten wohl nur die kühnsten Optimisten geglaubt.

Es läuft nichts zusammen

Und doch sollte es genau so kommen, weil es der Abstiegskandidat war, der mutig sowie recht entschlossen auftrat und den stabileren Deckungsverbund auf die Platte brachte. Während HSG-Keeper Philipp Jakob das Gehäuse phasenweise vernagelte, machte die Zweite der HSG FF mehr aus ihren Torchancen und lag in Minute 18 mit 9:4 vorne. Bei den Gästen lief nichts, aber auch gar nichts zusammen – die Abwehr war ungewohnt löchrig und das Angriffsspiel lahmte. Bis zur Halbzeitpause hatte die HSG-Reserve folgerichtig relativ wenig Mühe, den Vorsprung zu verteidigen und nahm einen 14:9-Vorsprung mit in die Pause.

Auch in Abschnitt zwei leistete sich Ailingen zu viele Fehler und offenbarte Schwächen in der Rückwärtsbewegung. Dabei war der Favorit zum 14:16-Zwischenstand in Minute 43 wieder dran, verfiel jedoch danach erneut in die Lethargie des ersten Durchgangs. So auch beim 17:19 in Minute 53, wenige Augenblicke später lag die TSG vorentscheidend mit 17:23 hinten (57.). Dies war dem Umstand geschuldet, dass TSG-Torwart Tobias Holzner seine Nerven nicht im Griff hatte und im wahrsten Sinne des Wortes Rot sah, weil er Pascal Pentzlin nach dessen Treffer dort hinschlug, wo es Männern wohl am meisten wehtut (55.).

Am Ende gewann die HSG Friedrichshafen-Fischbach II verdient mit 26:20 und sammelte zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf. „Ich möchte meiner Mannschaft einfach nur gratulieren. Sie hat alles das umgesetzt, was wir im Vorfeld miteinander besprochen haben“, sagte HSG-Trainer Elvir Alibasic. Und die TSG Ailingen? Die hat nun wieder den HC Hard II im Nacken, während der MTG Wangen III der erste Platz nicht mehr zu nehmen sein dürfte. „Wir haben, warum auch immer, mit angezogener Handbremse gespielt und sind gar nicht erst in die Eins-gegen-eins-Situationen gegangen, machte Rossi kein Geheimnis aus seiner Enttäuschung: „Das Zusammenspiel als Team hat gar nicht geklappt.“